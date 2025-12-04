Copa Airlines y Wingo amplían suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 12 diciembre

Las panameñas Copa Airlines y Wingo ampliaron hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos a y desde Venezuela, sumándose a la cancelación temporal de otras diez compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento de la actividad militar en el Caribe.

El 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Copa y Wingo habían suspendido inicialmente los vuelos hasta el 5 de diciembre, pero este jueves decidieron extender la medida.

Estados Unidos desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Esto provocó que las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas" por Estados Unidos.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Este jueves, también la estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela.

Interferencias

Al anunciar la suspensión de sus vuelos, Copa Airlines y Wingo dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela informó el miércoles que la suspensión se dio "previa coordinación" entre las partes.

Satena, en tanto, explicó que su suspensión se debió a "reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital" que suponen "un riesgo operacional", según un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

Previamente el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó que su país "ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo" y "no hay fuerza capaz" de quitársela, según declaró al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.