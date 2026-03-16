Ganaderos de Querétaro reportan nuevos casos de gusano barrenador

Querétaro, Qro. El sector ganadero de Querétaro reporta nuevos casos de gusano barrenador del ganado (GBG), al pasar de la detección de casos importados (por el ingreso de ganado infectado) a contagios generados en la entidad debido a la presencia de la mosca que desarrolla al GBG, declaró el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez.

De acuerdo con el líder de los ganaderos, se registran 13 casos de GBG; estimó que el incremento ocurrió en los últimos 21 días, ya que hasta hace algunas semanas se reportaron oficialmente tres casos.

Es un escenario que ya había anticipado la UGRQ, al detectar la presencia de la mosca en estados colindantes con Querétaro, previendo que una vez que terminara la temporada de frío (que ralentiza el ciclo de vida del GBG) pudieran presentarse nuevos casos.

“Ya van 13 casos confirmados, a partir de más o menos unos 21 días de ahí para acá ya 13 casos confirmados. La mosca iba a llegar. (…) Ya la mosca está en Querétaro y van a seguir los casos. Lo que nosotros le tenemos que decir a la sociedad es que tiene que cuidar mucho el tema de las heridas, después de los bovinos son los perros (los que más se contagian) y todos tenemos perros en la casa, entonces hay que cuidar mucho ese tema”, explicó.

El presidente de la UGRQ llamó a los ganaderos a fortalecer las revisiones de sus animales, con la finalidad de evitar la propagación del GBG, así como hacer detecciones tempranas y limpiar las heridas en los animales.

Hasta ahora, los contagios detectados se localizan principalmente en municipios de la zona serrana, debido a la proximidad con San Luis Potosí.

“(Detectaron los casos) en Peñamiller, Landa es donde más ha habido por la cercanía que tenemos en la frontera, en Peñamiller ya tuvimos casos, tuvimos en Pinal, tuvimos en Jalpan, prácticamente la mosca viene de San Luis hacia acá, pero ya tuvimos un caso pegado a Obrajuelo -del otro lado de Querétaro-, entonces, por todos lados estamos arrinconados, también tenemos en Hidalgo, en Estado de México, en Michoacán, la mosca ya está prácticamente en Querétaro”, señaló.

El presidente de la UGRQ pidió a los ganaderos de la región serrana reforzar las revisiones al ganado.

“No es para espantarse, la realidad es nada más trabajar sobre todo en el tema de las heridas de tus animales, irlos a ver más, hacer la tarea. En el programa de los hatos lecheros los ves diario, a diferencia del ganado, por ejemplo, en la sierra que está suelto y que pasan días y no los ven, ahora los van a tener que ir a ver más seguido que no tengan heridas, para que no haya gusanera”, mencionó.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, se alimentan del tejido vivo de los mamíferos y, en raras ocasiones, de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales y las larvas eclosionan, posteriormente, las larvas se alimentan del tejido, causando graves daños al animal.