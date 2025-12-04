Lectura 2:00 min
Copa Airlines inicia conexión directa hacia Los Cabos
La nueva conexión directa accede a más de 20 destinos en Centro y Sudamérica vía el hub de las Américas de la aerolínea.
Copa Airlines aterrizó este jueves por primera ocasión en Los Cabos, procedente de Panamá. En la ceremonia de bienvenida participaron representantes de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur (SETUES), la Embajada de Panamá en México, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), el Aeropuerto de San José del Cabo y la Asociación de Hoteles de Los Cabos.
La nueva conexión directa accede a más de 20 destinos en Centro y Sudamérica vía el hub de las Américas de la aerolínea, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En dichos mercados, FITURCA ha implementado una campaña de promoción durante el segundo semestre del 2025, enfocada en posicionar la ruta, aumentar su visibilidad, desarrollar producto turístico y estimular la demanda.
“Estamos muy contentos con el inicio del vuelo. Esta conexión, fruto del trabajo conjunto entre el gobierno del estado y FITURCA, representa una oportunidad estratégica para diversificar el turismo, atraer inversión y consolidar relaciones comerciales con una región de gran potencial”, refirió el subsecretario de Turismo en la entidad, Fernando Ojeda.
Por su parte, el director del Fideicomiso, Rodrigo Esponda, dijo: este vuelo es un motor para el desarrollo turístico y económico de Los Cabos. Estamos convencidos de que esta nueva conexión favorecerá la afluencia de turistas panameños y de toda la región, además de fortalecer la cooperación entre ambas regiones. Como un primer indicador de los resultados de esta nueva ruta, en reservas anticipadas a Los Cabos desde Sudamérica, se observa un incremento del 34% para este año.
La nueva operación tendrá tres frecuencias semanales: lunes, jueves y sábado.
Con la ruta que tiene una duración de cinco horas se eliminan escalas en Ciudad de México o Estados Unidos para llegar al destino de playa, reduciendo los tiempos de tránsito y se proyectan ingresos directos superiores a los 25 millones de dólares anuales, gracias a un gasto promedio por turista superior a los mil dólares.
Lo anterior generará un impacto significativo en el PIB local y contribuirá a diversificar la dependencia tradicional de los mercados estadounidense y canadiense.