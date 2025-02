Confirman gasolineros diálogo con las autoridades rumbo al control de precios

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que agrupa a empresarios gasolineros de la 32 entidades, confirmó este jueves que se llevan a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Energía rumbo a una posible determinación distinta de los precios al consumidor final de los combustibles automotrices en el país.

“Reiteramos la disposición de los empresarios para analizar los esquemas de precios al consumidor final y mantener la autocontención, sin rebasar la inflación como un factor hacia el beneficio social de la población”, aseguró la Onexpo en un comunicado.

En relación con la reunión de análisis del precio de las gasolinas, el organismo agradeció al Gobierno federal por instruir a la Secretaría de Energía, a realizar un diálogo con el sector gasolinero, en lo particular con Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos, con quien representantes de Onexpo se reunieron el miércoles.

“Agradecemos también la oportuna decisión de continuar con este diálogo informado y el análisis detallado de los múltiples factores que intervienen en la formación del precio de las gasolinas y hacerlo en mesas de trabajo”, aseguraron.

Según los gasolineros, se sigue el camino adecuado para seguir impulsando acciones que coadyuven de manera efectiva y sostenible a la seguridad energética y al fortalecimiento de la economía social.

El miércoles también se dio a conocer que el precio nacional de la gasolina de bajo octanaje en México podría llegar fluctuar en una banda entre 21 pesos, a la baja, y 24 pesos como máximo, según han adelantado el gobierno, empresarios y fuentes cercanas a estas negociaciones con las que se buscará beneficiar a los consumidores, contener la inflación y frenar el huachicol tanto en instalaciones físicas como el que se lleva a cabo en importaciones que no pagan completos los impuestos debidos y generan competencia desleal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, explicaron durante la conferencia matutina del Ejecutivo en Palacio Nacional que se llevan a cabo negociaciones con los empresarios gasolineros del país para que a más tardar en dos semanas se dé a conocer el nuevo esquema de precios finales al público de las gasolinas, en el que el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) podría ya no ser el factor determinante en la fórmula de una nueva metodología de determinación de precios constantes.

“Más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo. Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, “entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos”.