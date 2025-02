Gobierno y gasolineros fijarían precios de las gasolinas entre 21 y 24 pesos por litro

El precio nacional de la gasolina de bajo octanaje en México podría llegar fluctuar en una banda entre 21 pesos, a la baja, y 24 pesos como máximo, según han adelantado el Gobierno federal, empresarios y fuentes cercanas a estas negociaciones con las que se buscará beneficiar a los consumidores, contener la inflación y frenar el huachicol tanto en instalaciones físicas como el que se lleva a cabo en importaciones que no pagan completos los impuestos debidos y generan competencia desleal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, explicaron durante la conferencia matutina del Ejecutivo en Palacio Nacional que se llevan a cabo negociaciones con los empresarios gasolineros del país para que a más tardar en dos semanas se dé a conocer el nuevo esquema de precios finales al público de las gasolinas, en el que el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) podría ya no ser el factor determinante en la fórmula de una nueva metodología de determinación de precios constantes.

“Más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo. Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, “entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos”.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades, alertó en enero pasado que entre los mayores retos que enfrentan, el primero es el "huachicol fiscal", que es una problemática se genera y se manifiesta por las diferencias existentes entre los reportes de volúmenes exportados desde los Estados Unidos y los registrados en México como importados.

“Se estima que son del orden de los 300,000 barriles diarios, equivalentes a más de 40 millones de litros por día de combustibles”, alertaron. De ahí que desde que inició esta administración han tenido diversos acercamientos con el gobierno para hacer frente a esta situación.

Desde la semana pasada distintos empresarios gasolineros manifestaron que se llevan a cabo negociaciones en torno a la determinación de precios finales, todo con el fin de combatir al mercado ilícito. Ello no implicaría únicamente un precio tope que de hecho podría homologar los precios a los que venden las 73 terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de Pemex en el país, fijando este tope de 24 pesos en que Pemex -como el organismo público en que se convertirá- asumiría las pérdidas si los costos son mayores, sino también habrá un mínimo, calculado en 21 pesos, que expondrá la posible competencia desleal en sitios donde se venda a menores precios el combustible de origen ilícito.