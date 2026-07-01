De la euforia a la realidad

El idiota considera falso todo lo que no es capaz de comprender. Tomás de Aquino

Se han soltado los demonios en los festejos por un triunfo previsible de la selección mexicana de futbol, porque vaya que estamos sedientos, hambrientos de una victoria, que nos lleva a escenarios alternos condenables, como el aplastamiento de tres personas en los lamentables hechos en la Ciudad de México la noche de anoche.

Vaya que las derrotas son huérfanas, hoy todo es felicidad para los aficionados, pero tres familias están pasando momentos aciagos con las pérdidas de sus familiares, porque los excesos y la nula previsión de esos alborotos por la autoridad capitalina, dan como resultante esta triste realidad.

Los números de asistencia al Ángel de la Independencia parecieran importar más, porque además de desviarnos la atención de las problemáticas, que seguirán siendo pendientes después de la justa mundialista, hemos superado con creces con la instalación de más pantallas y más gastos para el aplauso, que la fanaticada esté presente.

Día inhábil en la asistencia a las escuelas de nivel básico ayer miércoles, último día de un mes si bien inolvidable para el futbol mexicano, no para la inmensa mayoría que hoy amanece con la cruda realidad de tener que cargar cada quien, con su dosis de realismo, y en solitario, porque el grito se ahoga en la multitud, pero en lo individual de los problemas no hay ni hombro para llorar muchas veces.

Las inundaciones siguen haciendo estragos en los bajo puentes, hasta el granizo hizo su aparición horas antes del partido en el histórico estadio Azteca, los denominados embotellamientos son la constante, porque las grandes obras de urbanización, que incluya limpieza y mantenimiento del drenaje pluvial, no están dentro de las prioridades de ninguna administración por ahora.

Tan solo hay que ponerse la camiseta y hacer campaña, total el INE también está distraído, cuando la política es parte de ese vaivén de felicidad y tristeza, en donde ahora mismo no tiene cabida la derrota, que llegará por supuesto, porque estamos lejos de las potencias que en los momios prevalecen para llevarse el trofeo, que ayer se vendía como suvenires en las afueras del estadio, en doscientos pesos.

Silenciados los festejos por el luto de tres familias, en un país no acostumbrado a las victorias en lo colectivo, más bien en lo individual, como las glorias de los años de más de una decena de campeones en boxeo, o la caminata en las olimpiadas, por no mencionar a quienes desde el deporte incursionaron en la política con resultados adversos de todo tipo.

México es contrate, en ese abanico multicolor de cada rincón de nuestro territorio, porque vaya que hay millones que no le entienden a un juego, de lo que se trata es de meter un balón en la portería contraria, contagiados por la algarabía, pero sin dejar de lado todo lo que gira alrededor de un gran negocio para la FIFA.

No nos enganchemos, menos seamos parte de la comparsa vinculada a creernos que hemos superado a Alemania y Países Bajos, ellos sí ocupados en lo sustantivo, en lo que nosotros dejamos de mirar, en un mundo que no nos permite muchas opciones de recambio, sino miremos el horizonte ante esa adversidad que, sin ser negativos, llegará como lo señalo líneas arriba, porque no hay magia, sino un optimismo desbordado, entre la suerte y la esperanza, que asisten cuando se les da la gana.

Desde la euforia no logramos divisar la realidad, porque estamos atrapados en el marasmo de unos pocos momentos de alegría contenida, que cada cuatro años alimentan en exceso los medios de comunicación dedicados al gran negocio de la patada; seamos serios y aceptemos que es verdad.

ENTRE LÍNEAS

En unos días más continuarán las encuestas políticas, para medir hasta donde conocen a los suspirantes y aspirantes a cargos de elección popular en MORENA, que ha adelantado vía un mecanismo de reglamento interno, sus procesos para colocar en el protagonismo a 17 posibles en la boleta electoral de junio del año próximo.