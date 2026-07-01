Peso mexicano retrocede frente al dólar, atento a conversaciones sobre el T-MEC

El peso mexicano retrocede frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local cae levemente en un mercado a la espera de noticias sobre las ⁠conversaciones del tratado comercial ⁠entre Estados Unidos, México y Canadá, y cauteloso por la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5232 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4986 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 2.46 centavos, equivalentes a 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5626 unidades y un nivel mínimo de 17.4938. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, avanza 0.07% a 101.25 unidades.

Los operadores locales esperan atentos a las noticias de las negociaciones entre los miembros del T-MEC, debido a la posibilidad que Estados Unidos anuncie que no prorrogará el acuerdo. Con esto se activaría un plazo de 10 años hacia una posible disolución de ese bloque.

"La revisión del T-MEC plantea un escenario de incertidumbre para la integración comercial de Norteamérica; se espera que más que una revisión, se trate de una renegociación dura, en la que Estados Unidos marcará la pauta para hacer modificaciones", explicó Banco Base.

"Consideramos que la presión de alza (del tipo de cambio) continúe, la superación del nivel de 17.55 fortalecerá la depreciación. En este contexto, la resistencia a enfrentar se ubica en 17.68. Para hoy, esperamos una oscilación entre 17.48 y 17.62", dijo Banorte en un reporte.