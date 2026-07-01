CEOs de Estados Unidos dan 6 razones para extender y fortalecer el T-MEC

La Business Roundtable (BRT) de Estados Unidos dio seis razones para extender y fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La BRT es una asociación de más de 200 directores ejecutivos (CEO) de las principales empresas estadounidenses, que representan a todos los sectores de la economía de Estados Unidos. Los CEO de la BRT dirigen empresas que sustentan uno de cada cuatro empleos estadounidenses y casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de esa nación.

Este miércoles se cumplen seis años de la entrada en vigor del T-MEC. Firmado por el presidente Trump tras su aprobación en el Congreso con un apoyo bipartidista (385 votos en la Cámara de Representantes y 89 en el Senado), el T-MEC garantizó compromisos vinculantes por parte de Canadá y México que protegen los empleos estadounidenses, fortalecen la industria manufacturera nacional e impulsan el crecimiento de la economía estadounidense.

“Ahora que el acuerdo está sujeto a revisión, es momento de asegurar estos beneficios para Estados Unidos”, dijo la BRT en un pronunciamiento emitido en la víspera.

La BRT argumentó las siguientes razones para extender y fortalecer el T-MEC:

1. Empleo y crecimiento económico

El comercio de Estados Unidos con Canadá y México sustenta más de 13 millones de empleos estadounidenses, incluyendo empleos en todos los estados y distritos congresionales. Las tres economías han crecido desde la entrada en vigor del T-MEC, pero la de Estados Unidos ha sido la que más ha crecido.

2. Cadenas de suministro confiables

El T-MEC estableció reglas más claras para el comercio, facilitando el movimiento predecible de mercancías y garantizando que las familias estadounidenses tengan acceso confiable a alimentos y otros artículos esenciales para el hogar.

3. Seguridad alimentaria

El T-MEC abrió mercados clave para los agricultores y ganaderos estadounidenses, al tiempo que garantizó las cadenas de suministro esenciales en el país.

4. Seguridad energética

El T-MEC fortaleció el acceso a energía confiable en Norteamérica, reduciendo la dependencia de Estados Unidos de la volatilidad de los mercados globales.

5. Inversión en Estados Unidos

Canadá y México han invertido cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos, una cifra significativamente mayor que antes del T-MEC.

6. Competitividad manufacturera

El T-MEC fortaleció la capacidad de Norteamérica para competir globalmente al fomentar una mayor integración en la manufactura, la tecnología y otras industrias clave, con un aumento en las exportaciones manufactureras estadounidenses a México y Canadá que superan la suma de las exportaciones a nuestros siguientes 12 socios comerciales.