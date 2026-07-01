La Mejor Jugada de México en 2026: Una cultura de celebración que inspire al mundo

México está viviendo un momento histórico. El país se convierte en el centro de la conversación global mientras recibe una ola de visitantes, celebraciones, experiencias y encuentros que comparten una misma pasión.

Para la industria de bebidas, hospitalidad y entretenimiento, este escenario representa mucho más que una oportunidad de conexión con consumidores. También plantea una responsabilidad, cómo acompañar las celebraciones de manera consciente y alineada con una cultura de moderación.

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Desde años antes de que México se preparara para esta celebración, Diageo ya impulsaba Positive Drinking como parte de su visión global de negocio y responsabilidad, promoviendo la moderación como un estilo de vida que permite disfrutar mejor, tomar decisiones más conscientes y hacer de cada celebración una experiencia memorable por las razones correctas.

Hoy, ante la escala cultural, turística y social que tiene el torneo en 2026, esta iniciativa cobra una relevancia aún mayor, reforzar una cultura de consumo responsable desde la conciencia, no desde la restricción. Su premisa es simple: quienes eligen beber, que beban mejor, no más.

“El Mundial es una plataforma única para conectar genuinamente nuestras marcas con las celebraciones en México. En un país donde celebrar es una forma de identidad queremos que esas celebraciones sean memorables por las razones correctas. Positive Drinking es esa conversación, y el Mundial nos da la escala para tenerla”, señaló Nuno Teles, CEO de Diageo México.

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La apuesta de la compañía parte de que, el consumo responsable no debe quedarse en mensajes aislados, sino traducirse en acciones reales dentro de los espacios donde ocurren las celebraciones. Por ello, Diageo México llevará los principios de Positive Drinking a sus activaciones y eventos alrededor del torneo mediante distintas iniciativas, desde mensajes de moderación en los LEDs de estadios durante partidos amistosos, hasta alianzas con plataformas de movilidad para ofrecer códigos de viaje gratuitos y evitar que las personas manejen después de celebrar. También se contemplan kits de moderación incluidos en compras del portafolio a través de apps de delivery, entre otras dinámicas enfocadas en llevar la conversación directamente al consumidor.

Uno de los pilares de esta visión es DrinkIQ, una plataforma educativa abierta a cualquier persona interesada en tomar decisiones más informadas sobre el consumo de alcohol. A esto se suma “Es en serio” antes SMASHED, un programa educativo interactivo enfocado en los peligros del consumo de alcohol en menores de edad, que en México ha alcanzado a más de 500,000 jóvenes. Juntas, estas iniciativas contribuyen a construir una cultura de celebración más consciente.

Como parte de esta misma visión, Diageo México y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) anunciaron una alianza estratégica para fortalecer la preparación del sector de la hospitalidad ante uno de los eventos deportivos más relevantes de la historia reciente.

A través del programa Learning for Life, la compañía impulsa en México el Diplomado “Calidad en el Servicio”, una iniciativa formativa orientada a consolidarse como referente nacional en la profesionalización del sector turístico. El programa busca fomentar la excelencia en el servicio mediante la colaboración con la industria, promoviendo estándares de calidad, inclusión y desarrollo profesional, además de brindar a los participantes herramientas y habilidades en áreas como bartending, hospitalidad, turismo y emprendimiento.

"En Diageo creemos que el crecimiento de la industria ocurre cuando invertimos en las personas que la sostienen. Esta alianza con CANIRAC es una expresión concreta de ese compromiso: llevar formación de calidad a quienes estarán al frente de la experiencia que México le ofrecerá al mundo durante el torneo," Alan Loredo, VP Corporate Relations & Tequila, Diageo México.

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Esta alianza amplía el alcance de Positive Drinking hacia uno de los puntos clave de la experiencia mundialista: los restaurantes, bares y espacios de convivencia donde miles de personas vivirán el torneo. La conversación sobre moderación no sólo ocurre frente al consumidor final, también necesita integrarse en la preparación de quienes forman parte de la cadena de hospitalidad y servicio.

Con el inicio del torneo, la oportunidad para México no sólo está en recibir al mundo, sino en mostrar una forma de celebrar que combine emoción, hospitalidad y responsabilidad. Cuando millones de personas se reúnen alrededor de una misma pasión, la manera en que se vive esa celebración también importa.

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