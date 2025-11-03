Confianza empresarial en México cae 0.8 puntos en octubre tras cinco meses de avances

En octubre, la confianza empresarial en México bajó 0.8 puntos respecto al mes previo, tras una racha de cinco meses consecutivos en terreno positivo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), se ubicó en 48.6 puntos, con lo que acumula ocho meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, nivel que indica una percepción pesimista sobre la economía nacional y el entorno de negocios.

Los cuatro sectores que integran el indicador -industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros- registraron retrocesos. La mayor caída mensual se observó en el sector de servicios privados no financieros, seguido por la construcción.

Mientras que el mayor pesimismo de los empresarios se concentró en los rubros relacionados con la inversión y la situación económica presente del país.

En términos anuales, se reportó una caída de 3.4 puntos, reflejando un menor optimismo en los cuatro sectores que integran el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza.

En el mes de referencia, los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) del sector de servicios privados no financieros cerró con una caída mensual de 1.3 puntos, situándose en 49.2 puntos y por debajo del umbral de 50 puntos.

La baja se concentró en el componente “momento adecuado para invertir”, que cayó a 4.1 puntos.

La menor confianza empresarial en México se concentró también en el sector de la construcción, con una disminución de 0.6 puntos respecto al mes anterior, finalizando octubre en 45.8 puntos.

Este sector acumula 14 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, reflejando esta vez un mayor pesimismo en el componente “momento adecuado para invertir”, que cayó 2.2 puntos.

Por su parte, las industrias manufactureras se ubicaron en 49.1 puntos, descendiendo 0.4 puntos respecto a septiembre. Con este dato, el indicador se situó por octavo mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos.

El comportamiento mensual del indicador resultó de reducciones en cuatro de sus cinco componentes, con el rubro “momento adecuado para invertir” (-0.8 puntos) y la percepción sobre “la situación económica presente del país” (-0.6 puntos) los de mayor caída.

El comercio registró una baja más ligera de 0.3 puntos, resultando en 47.9 puntos en la comparación mensual, con lo cual hila ocho meses por debajo del umbral de los 50 puntos.

El mayor pesimismo de los empresarios se observó en la “situación económica presente del país” que retrocedió 0.6 puntos, no obstante, la confianza sobre la inversión aumentó 0.8 puntos.

El IGOEC y los ICE se construyen con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos presentan la opinión de las y los directivos empresariales de las industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.