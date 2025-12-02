Confianza empresarial bajó 0.2 puntos en noviembre y acumula dos meses en zona de pesimismo

La confianza de los empresarios en México cerró noviembre en terreno negativo, hilando dos meses a la baja y reflejando una mayor cautela respecto a si este es el momento adecuado para invertir en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.3 puntos, lo que representó una baja mensual de 0.2 puntos y un retroceso de 3.2 puntos anual.

Con este resultado, el indicador suma nueve meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que refleja la percepción pesimista de los empresarios sobre la situación económica del país y la de las empresas, tanto en el presente como en el futuro.

“El mayor deterioro se mantiene en las evaluaciones respecto a la situación económica del país y el momento adecuado de inversión, así como en los rubros relacionados con la expectativa de los aranceles (producción y demanda)”, explicó Janneth Quiroz, Directora de Análisis Económico en Monex Casa de Bolsa.

En su opinión, el consenso de empresarios se mantendrá con cautela, ante la desaceleración observada en el Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre del 2025 (principalmente la actividad industrial y el bajo impulso de los servicios y comercios), así como por la incertidumbre del comercio mundial.

Por sectores, tres de los cuatro componentes del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) —manufacturas, construcción, comercio y servicios privados no financieros— registraron bajas en el penúltimo mes del año.

El sector con la disminución más marcada fue el de industrias manufactureras, mientras que la construcción fue el único que reportó avances.

En la industria manufacturera, la confianza bajó 0.5 puntos frente a octubre pasado, para situarse en 48.4 puntos, con ello, el indicador acumula nueve meses en zona de pesimismo.

La percepción negativa de los empresarios se reflejó en una menor disposición para invertir, que cayó 1.0 puntos, y en la situación económica presente de la empresa, que disminuyó 0.9 puntos.

En el sector comercio el pesimismo se mantuvo, registrando un ajuste a la baja de 0.2 puntos en su comparación mensual, para terminar con un ICE de 47.6 puntos en noviembre, su noveno mes por debajo del umbral de los 50 puntos.

La mayor caída se observó en la percepción de los empresarios sobre el momento para invertir y la situación económica actual del país, con retrocesos de 1.8 y 0.6 puntos, respectivamente.

Por su parte, el indicador de los servicios privados no financieros se ubicó en 49.1 puntos, reflejando un descenso marginal de 0.1 puntos en relación con el mes inmediato anterior.

Con este dato, el indicador se sitúa, por segundo mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos. La percepción sobre la situación presente y futura del país retrocedieron 1.1 y 1.6 puntos, respectivamente.

Por el contrario, el sector construcción mostró un ligero avance de 0.2 puntos, a 46.0 puntos, aunque suma 15 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos.

Dentro de los componentes, la percepción de tanto la situación económica presente del país y de sus empresas registró bajas de 0.7 y 0.5 puntos, en ese orden.