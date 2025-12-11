Concamin respalda Ley Arancelaria; asegura que con ella se salvaguarda la producción nacional

Al respaldar la Ley Arancelaria de México a terceros países, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sostuvo que ese tipo de decisiones salvaguardan la producción nacional ante prácticas nocivas de comercio internacional.

“Las reformas aprobadas reflejan una política industrial coherente con las necesidades del país, orientada a consolidar cadenas productivas clave y promover un mayor contenido nacional en sectores estratégicos”, señaló el organismo que encabeza Alejandro Malagon.

A través de un comunicado, la Concamin comentó que las reformas a diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), recientemente aprobadas tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores son modificaciones que implican ajustes en materia de comercio exterior.

“Están alineadas con los objetivos planteados en el Plan México, que busca consolidar un entorno económico más sólido y reducir la dependencia de importaciones que pudieran poner en riesgo la producción local”, agregó.

La Concamin que representa al sector productivo nacional en México refirió que gracias al diálogo permanente entre el Gobierno, el Congreso y el sector productivo, se establecieron mecanismos y espacios de comunicación que permitieron analizar con rigor técnico y económico cada uno de los elementos de la reforma arancelaria.

“Este ejercicio de colaboración muestra que es posible construir soluciones consensuadas que atienden los intereses de México en su conjunto”.

El organismo privado reiteró su disposición a continuar con el análisis técnico de la implementación de estas reformas y señala que, en caso de requerirse ajustes futuros, la industria y las autoridades contarán con el tiempo necesario para realizarlos de manera ordenada y eficaz.