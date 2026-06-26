Hyundai Elantra 2027: su octava generación crece y se transforma ¿Cuando llega a México?

Lo que ves aquí es el nuevo Hyundai Avante 2027, el sedán que en México y toda Norteamérica conocemos como Hyundai Elantra. Desde su natal Corea del Sur, la marca reveló lo esencial de la octava generación de uno de sus productos más vendidos.

Diseño "Art of Steel": irreconocible y para bien

Hyundai Elantra 2027

Por fuera, la nueva generación del Hyundai Elantra estrena una imagen tan disruptiva que parece un auto concepto; sin embargo, así llegará a la venta en muchos mercados del mundo.

Su nuevo lenguaje de diseño se llama "Art of Steel" ("El arte del acero"). Con él, la marca busca un auto más ancho, atlético y futurista: más cuadrado que nunca y con líneas de carácter fuertemente acentuadas.

Hyundai Elantra 2027

Las luces de conducción diurna son completamente rectas, dispuestas en formato horizontal y vertical, mientras las unidades principales se ubican ligeramente más abajo. Los contrastes de color resaltan sus formas. Sumará rines de hasta 18", tapa de cajuela con spoiler integrado y seis nuevas opciones de color de carrocería.

Dimensiones del Hyundai Elantra 2027

En tamaño es aún más grande que antes, acercándose al segmento de los sedanes medianos:

Largo: 4.76 metros (+5.5 cm)

Anchura: 1.85 metros (+3 cm)

Alto: 1.42 metros

Distancia entre ejes: 2.75 metros (+3 cm)

Interior futurista con pantalla de 14.6"

Hyundai Elantra 2027

El interior también cambia de raíz, con una mezcla de minimalismo y futurismo. Pese a la enorme pantalla central, conserva botones, perillas y controles físicos para las funciones de uso común.

La pantalla central de 14.6" en alta definición ofrece Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y se reserva para las versiones más completas; las de acceso llevan una de 12.9". El sistema de infoentretenimiento suma comandos de voz con inteligencia artificial mediante Pleos Connect, estrenado en el Grandeur coreano. El cuadro de instrumentos digital de 10" o 12" se sustituye por uno más pequeño y sencillo sobre el tablero.

Otros elementos destacados:

Sistema de audio Bang & Olufsen

Dashcam integrada

Visión de 360°

Cargador inalámbrico dual para celular

Puertos USB-C de 100 watts

Hasta 10 bolsas de aire

Estacionamiento autónomo remoto

Freno autónomo de emergencia

Monitor de punto ciego

Control de velocidad crucero adaptativo

Luces altas automáticas

Mantenimiento de carril, entre muchos otros

Motores del Hyundai Elantra 2027: híbrido o gasolina

Hyundai Elantra 2027

Por ahora solo hay datos de los trenes motrices de la variante coreana. En ese mercado se ofrecerá con una versión actualizada del motor atmosférico 2.0 litros de cuatro cilindros, ahora con 149 hp (26 hp más que antes).

La segunda opción es el conocido híbrido de 1.6 litros, con motor más potente y batería más grande, para un total de 157 hp. Incorpora frenado regenerativo mejorado y un sistema de predicción de tránsito en ruta que ajusta la recuperación de energía para mejorar la eficiencia.

¿Cuándo llega el Hyundai Elantra 2027 a México?

La nueva generación iniciará ventas hacia finales de este año en Corea. En nuestra región se lanzará durante 2027, momento en el que se conocerán los detalles de precio y equipamiento para México.