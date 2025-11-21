Codelco y Grupo Adani anuncian alianza para explorar nuevos proyectos de cobre en Chile

La empresa estatal chilena Codelco ha firmado un acuerdo con Kutch Copper, una subsidiaria del Grupo Adani, perteneciente al multimillonario indio Gautam Adani, para explorar de forma conjunta tres proyectos de cobre en Chile.

El acuerdo no vinculante incluye tres proyectos de perforación en las regiones chilenas de Antofagasta y Atacama, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Las dos firmas han tenido en cuenta para esta alianza que las expectativas mundiales apuntan a un aumento del 50% de la demanda de cobre para 2040 como consecuencia de la electrificación y de la expansión de las energías renovables.

Este anuncio se produce pocos meses después de que Codelco aprobara suministrar concentrados de cobre para la fundición de última generación que el grupo indio está construyendo en Mundra, al oeste de India, por valor de 1.200 millones de dólares.

"Este acuerdo refleja el compromiso de Codelco con las asociaciones público-privadas, que fomentan la creación de valor y ayudan a compartir los riesgos de inversión, además de aportar a nuestra producción y desarrollo futuro", comentó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.