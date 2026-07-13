Un giro en las pensiones de Japón podría perjudicar a algunas gestoras extranjeras

Gestoras de activos globales como State Street y Legal & General podrían enfrentar un golpe de decenas de millones de dólares en comisiones de administración, después de que Japón señaló su intención de canalizar más fondos estatales de retiro hacia activos nacionales.

Los inversionistas apuestan a que miles de millones de dólares podrían trasladarse a los mercados japoneses, después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dijera el viernes que el gobierno busca dirigir los vastos fondos estatales de pensiones del país para aumentar “sustancialmente” las inversiones en activos nacionales.

Actualmente, gestoras extranjeras administran casi la totalidad de los 930,000 millones de dólares en exposición al extranjero del Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno (GPIF), el fondo de pensiones más grande del mundo, con 1.8 billones de dólares en activos.

El GPIF dependía casi por completo de 35 gestoras externas para invertir a nivel internacional, las cuales percibieron en conjunto alrededor de 21,000 millones de yenes (129.57 millones de dólares) en comisiones de administración durante el año fiscal concluido en marzo de 2025.

“Los gestores pasivos extranjeros podrían enfrentar cierta presión, mientras que aquellos con sólidas capacidades de gestión activa en Japón podrían beneficiarse”, dijo Yoon Ng, director de Soluciones de Crecimiento para Asia-Pacífico en Broadridge.

Actualmente, gestoras extranjeras administran casi la totalidad de los 930,000 mdd en exposición al extranjero del GPIF.