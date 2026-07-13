Bancos de Wall Street aceleran uso de asistentes digitales

Los principales bancos están acelerando la incorporación de asistentes digitales en sus operaciones diarias, definiendo cómo interactuarán estos agentes con colegas humanos y clientes, en su carrera por tomar la delantera.

Los bancos compiten en la adopción de la IA agéntica –Inteligencia Artificial capaz de realizar tareas con mínima supervisión humana– en funciones que van desde la gestión patrimonial hasta la verificación de clientes, el trading y la tesorería, con el fin de aumentar la productividad. Cada vez impulsan más la incorporación de agentes capaces de actuar de forma autónoma en nombre de los usuarios dentro de sus operaciones, haciéndolos trabajar junto con personas.

“Estamos trabajando con los bancos, en particular, en torno a los agentes y los empleados humanos... para ayudarlos a analizar todos los roles de principio a fin y determinar cuáles son roles híbridos, cuáles corresponden a empleados agénticos y cuáles a empleados exclusivamente humanos”, dijo Peter Torrente, líder del sector bancario en Estados Unidos de KPMG.

Una encuesta de KPMG realizada en junio mostró que 51% de los bancos estaban probando agentes de IA.

Los grandes bancos están integrando o planeando integrar el uso de IA agéntica en el trabajo diario en múltiples funciones.

Koren Maranca, jefa de IA para la gestión patrimonial en Morgan Stanley, dijo que el banco comenzará a probar, este verano, asistentes digitales que interactuarán con los clientes a cualquier hora del día. El banco ya utiliza agentes para ayudar a los asesores financieros en todo tipo de tareas.

“Estamos preparando a estos agentes para que empiecen a enviar recordatorios o recomendaciones a los asesores financieros sobre sus clientes”, dijo Maranca.

Estos asistentes pueden analizar inversiones, sugerir estrategias y ayudar a construir carteras de inversión.

En BNY, los empleados digitales son tratados como compañeros de equipo, asignados a tareas específicas, y pueden comunicarse entre sí. Se les han proporcionado identificadores de usuario y apodos para unirse al equipo y trabajar junto a sus colegas, según declaró el director ejecutivo, Robin Vince, en un podcast del Wall Street Journal a principios de este año.

“El empleado digital tiene un inicio de sesión, puede operar en los sistemas y cuenta con un gerente humano responsable de su capacitación, de asegurarse de que haga todo correctamente, como una evaluación de desempeño, control de calidad, y tiene tareas diarias”, explicó Vince en el podcast, describiendo el rol de su asistente digital llamado Payment Pete.