CPM amplía base de socios; crece el sector cooperativo

Caja Popular Mexicana (CPM) superó los 4 millones de socios, un crecimiento que refleja la expansión de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, impulsada por una mayor presencia territorial, el fortalecimiento de los canales digitales y una oferta de productos financieros enfocada en el ahorro y el crédito.

La Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socap) informó que alcanzó una base de 4 millones 2,789 socios, luego de incorporar en promedio 20,422 nuevos integrantes al mes durante los últimos 19 meses, una tendencia que atribuyó a la confianza de sus usuarios y a la evolución de sus servicios financieros.

El crecimiento de Caja Popular Mexicana ocurre en un contexto de expansión del sector cooperativo. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el número de socios de las Socaps pasó de 9 millones 545,210 en marzo del 2025 a 10 millones 15,528 en marzo del 2026, un aumento anual de 4.93 por ciento.

La expansión de la cooperativa también ha estado acompañada por un fortalecimiento de su presencia física. Actualmente opera 501 sucursales distribuidas en 272 municipios de 28 estados, desde donde ofrece productos de ahorro, crédito e inversión.

A nivel sectorial, la red de sucursales de las Socaps pasó de 2,307 a 2,318 oficinas entre marzo del 2025 y marzo del 2026, un crecimiento de apenas 11 unidades, según información de la CNBV.

La expansión fue impulsada por las cooperativas de Nivel III, que incrementaron su infraestructura de 1,568 a 1,594 sucursales. En contraste, las Socaps de Nivel II redujeron su red de 503 a 498 oficinas, mientras que las de Nivel I pasaron de 190 a 180. Las cooperativas de Nivel IV se mantuvieron sin cambios sus 46 sucursales.

El crecimiento de la infraestructura física del sector se concentró en las entidades de mayor tamaño, mientras las cooperativas más pequeñas continuaron reduciendo su presencia territorial.

Estrategia digital

Además de la expansión de su red de sucursales, Caja Popular Mexicana ha fortalecido su estrategia digital, la cual identifica como uno de los principales factores detrás del crecimiento de su base de socios, especialmente entre la población joven.

Su aplicación CPM Móvil Plus es utilizada por 1 millón 455,000 socios para realizar consultas de saldo, transferencias entre cuentas, operaciones mediante SPEI y solicitudes de crédito.

“La transformación digital ha permitido acercar las soluciones financieras a nuevas generaciones mediante herramientas ágiles, seguras y disponibles desde cualquier lugar. Este desarrollo tecnológico ha impulsado una mayor participación de jóvenes entre 18 y 35 años, quienes hoy encuentran en la cooperativa una institución moderna que responde a las nuevas formas de administrar sus finanzas”, señaló la institución.

Al cierre de junio del 2026, la aplicación acumuló 800,500 descargas en Android y 294,324 en iOS. En lo que va del año registra un promedio mensual de 1 millón 357,517 transacciones, consolidándose como uno de los principales canales de atención de la cooperativa.

El crecimiento de la membresía también ha estado acompañado por una mayor colocación de crédito. Durante el 2025, Caja Popular Mexicana otorgó 691,330 financiamientos y, al cierre de mayo del 2026, había colocado 302,225 préstamos, un aumento de 11% anual.

Para la cooperativa, el aumento de su base de socios confirma la vigencia del modelo cooperativo como una alternativa dentro del sistema financiero mexicano y refleja una mayor adopción de sus servicios financieros entre la población.