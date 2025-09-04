Sheinbaum modifica reglamento de la ATDT para sumar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, emitió un decreto mediante el cual queda modificado el Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y que a su vez significa un reconocimiento de la futura Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como un órgano administrativo desconcentrado.

El decreto es oficial desde este jueves 4 de septiembre de 2025 y es acompañado por la signatura del secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

El decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación, a dos semanas de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe —posiblemente el 15 de septiembre próximo— una terna al Senado con los nombres de las personas que a su consideración pueden convertirse en comisionados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

De esta manera, queda establecido que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones “es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la ATDT, con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, su Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables”, indica el reglamento modificado, en su artículo 24.

La CRT será el órgano directamente responsable en temas de espectro radioeléctrico, cobertura y continuidad de servicios.

En tanto, la ATDT podrá concentrarse así en emitir y continuar el Plan Nacional de Conectividad y Acceso a Internet, una acción que podría implicar ajustes a las políticas de despliegue e interconexión para todos los operadores de la industria.

La ATDT también asume el liderazgo en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, incluyendo ventanillas digitales y certificaciones.

El decreto también establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para transferir los recursos humanos, materiales y financieros de la Dirección General Satelital del Sistema Satelital Mexsat, al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

Además, el decreto fija que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del 4 de septiembre, deberán armonizarse las normas a seguir con relación a las concesiones, asignaciones y permisos del Sistema Satelital Mexsat.