China supera a Estados Unidos como el primer socio comercial de Alemania

China superó a Estados Unidos como mayor socio comercial de Alemania en los ocho primeros meses de 2025, recuperando el primer puesto que el aumento de los aranceles lastró las exportaciones alemanas a Estados Unidos, según datos preliminares de la oficina de estadística alemana.

Las importaciones y exportaciones alemanas con China sumaron 163,400 millones de euros (190,700 millones de dólares) de enero a agosto, mientras que el comercio con EU ascendió a 162,800 millones de euros, según cálculos de Reuters.

Estados Unidos fue el primer socio comercial de Alemania en 2024, poniendo fin a una racha de ocho años de China. El cambio se produjo cuando Alemania trataba de reducir su dependencia de China, alegando Berlín diferencias políticas y prácticas desleales por parte de Pekín.

Sin embargo, la dinámica comercial volvió a cambiar este año con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la renovación de los aranceles.

Los aranceles han presionado a la baja las exportaciones alemanas a Estados Unidos, que cayeron un 7.4% en los ocho primeros meses del año respecto a 2024, hasta 99,600 millones de euros. En agosto, las exportaciones a EU cayeron un 23.5% interanual, lo que muestra que la tendencia se está acelerando.

"No hay duda de que la política arancelaria y comercial de EU es una razón importante del descenso de las ventas", dijo Dirk Jandura, presidente de la asociación de comercio exterior BGA.

Jandura afirmó que la demanda estadounidense de productos clásicos de la exportación alemana, como automóviles, maquinaria y productos químicos, había caído.

La actual amenaza arancelaria y la fortaleza del euro, es poco probable que las exportaciones alemanas a EU repunten pronto, dijo Carsten Brzeski, responsable global de macroeconomía de ING.