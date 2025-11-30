Chilena Hortifrut cierra campos en México

La empresa chilena Hortifrut, considerada la mayor productora y comercializadora de arándanos del mundo, cerró el periodo a septiembre de 2025 con una de las caídas de resultados más profundas de su historia reciente. La compañía reportó una pérdida atribuible a los propietarios de 59.19 millones de dólares, revirtiendo la utilidad de 8.77 millones de dólares obtenida en igual periodo del año pasado, según el análisis razonado remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

¿La razón principal? Un deterioro masivo de sus activos que ascendió 80.59 millones de dalles, casi seis veces más respecto de los 13.96 millones de dólares registrados a septiembre de 2024.

Según la empresa, esos deterioros provienen principalmente de dos decisiones estratégicas: "el cierre de algunas operaciones agrícolas en México que no generaban los resultados esperados". Además, la firma adelanta un proceso de "recambios varietales en Perú y China (...) con el fin de sustituir plantaciones menos rentables por variedades más productivas o con mejores precios de mercado".

Ambas medidas -de carácter estructural- derivaron en un ajuste contable inusual que golpeó el patrimonio de la firma y presionó a la baja los resultados del periodo.

Los deterioros repercutieron significativamente en la posición financiera de Hortifrut: el patrimonio controlador se redujo un 9.01%, hasta los 506.5 millones de dólares y la rentabilidad pasó 1.41% a -11.69%, reflejando el fuerte impacto no operacional.

En 2024, la firma reportó pérdidas históricas, considerando los últimos seis años informados. Si se mantiene la tendencia registrada hasta ahora, el 2025 puede ser histórico en términos de pérdidas y se asoma como un periodo de reordenamiento para Hortifrut.

La salida de campos en México y los recambios varietales implican costos inmediatos, pero apuntan a mejorar la competitividad y responder a las preferencias de los mercados de destino.