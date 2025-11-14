El CEO de Walmart, Doug McMillon, anuncia su jubilación en 2026; acciones caen casi 3%

Walmart comunicó este viernes que su presidente ejecutivo, Doug McMillon, se jubilará el próximo año y que el CEO para Estados Unidos, John Furner, le sucederá como máximo responsable del gigante minorista.

Las acciones de Walmart caían casi 3% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

McMillon, de 59 años y que ha estado al frente del líder minorista desde 2014, se retirará en enero de 2026, pero continuará empleado como asesor de la compañía hasta el 31 de enero de 2027, precisó Walmart.

Las acciones del minorista con sede en Bentonville (Arkansas) han subido un 323% desde que asumió el cargo, superando al índice S&P 500.

"Doug McMillon ha sido un magnífico presidente ejecutivo, liderando la transformación de Walmart en una potencia minorista aún mayor y más fuerte impulsada por la tecnología", dijo Joseph Feldman, analista de Telsey Advisory Group.

"John Furner es la elección lógica para ser el próximo CEO. Es un veterano de Walmart que empezó como empleado por horas en 1993, por lo que encaja bien en su cultura".

Este movimiento es el último de una serie de cambios en la cúpula directiva del sector minorista, en un momento en que las empresas afrontan presiones arancelarias, una economía incierta y un contexto de consumo inestable. Kohl's, Kroger y Target son algunos de los minoristas que han nombrado nuevos presidentes ejecutivos este año.

Furner, de 51 años, ocupa en la actualidad el cargo de CEO de Walmart para Estados Unidos. Se incorporó a la empresa como empleado por horas hace unas tres décadas y ha desempeñado funciones de liderazgo en merchandising, operaciones y abastecimiento, dijo la compañía. También ha sido presidente y presidente ejecutivo de Sam's Club.

La empresa presentará sus resultados trimestrales la próxima semana.