CEIAP presenta nuevo decálogo sobre política digital estatal en México

El Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) presentó la actualización de su Decálogo de Política Digital Estatal y los resultados de la Evaluación de Política Digital Estatal 2025, dos instrumentos que, en conjunto, se han convertido en un parámetro de diagnóstico y orientación para el desarrollo digital de las entidades federativas en México.

El proyecto, que es dirigido por Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y socio director de CEIAP, se ha desarrollado de manera continua desde el año 2021 con el propósito de ofrecer evidencia y criterios comparables sobre el grado de madurez digital de las entidades federativas.

El Decálogo 2025 se desarrolla en un contexto de cambio institucional, con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y con la incorporación de nuevos desafíos tecnológicos y de derechos digitales.

A diferencia del ejercicio original de 2021 —enfocado en marcos jurídicos, instituciones e infraestructura—, la edición 2025 amplía su enfoque hacia políticas de inclusión, alfabetización digital, ciberseguridad, salud y educación digital, así como a la preparación para albergar centros de datos.

El documento propone una hoja de ruta para que las entidades pasen de una administración digital reactiva a una política digital proactiva, capaz de vincular la conectividad con la mejora de servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

La Evaluación 2025, que por única ocasión aplicó criterios tanto del Decálogo 2021 como del 2025, muestra que los estados han avanzado significativamente en la creación de autoridades digitales y en la consolidación de programas de gobierno digital, pero persisten brechas notables en infraestructura, alfabetización y coordinación sectorial

Los estados con mayor avance integral son Sonora, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes y Ciudad de México, mientras que los rezagos más visibles se observan en ciberseguridad, educación digital y salud digital, tres ámbitos que el nuevo Decálogo incorpora como prioridades estratégicas.

Entre los hallazgos más relevantes, el estudio destacó que:

Los marcos normativos locales reconocen el derecho al acceso universal a internet, pero aún no se traducen en políticas efectivas de conectividad.

Las agendas estatales de inclusión digital carecen de diagnósticos y articulación con las autoridades digitales.

La digitalización de trámites avanza, pero retrocede la transparencia y la apertura de datos.

Los programas de salud y educación digital son incipientes, lo que amplía las brechas regionales de acceso a servicios.

Los estados reconocen la importancia de la inclusión digital ya que está enlazada al desarrollo social y económico del estado.

Los estados muestran avances sostenidos en la creación de autoridades digitales y en la modernización de sus marcos normativos, que otorga continuidad y estabilidad a las políticas digitales locales.

Mony de Swaan enfatizó que el verdadero desafío de la transformación digital no es únicamente conectar, sino dar valor a cada megabit:

“Cada megabit debe servir para educar, sanar, desarrollar y gobernar mejor”, dijo.

El director de CEIAP subrayó que la nueva evaluación ofrece una oportunidad para que los gobiernos estatales orienten su acción hacia políticas digitales con propósito social y visión de largo plazo.

(Con información de Nicolás Lucas)