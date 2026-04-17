T-MEC: Ebrard y Greer encabezarán segunda ronda de negociaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, encabezarán el próximo lunes la segunda ronda de negociaciones bilaterales sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Ciudad de México.

Sobre ello, Estados Unidos pondrá especial atención a las reglas de origen, según informó Greer el jueves a los miembros del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Ebrard planteó que uno de los ejes centrales de la discusión será la sustitución de importaciones, con el objetivo de fortalecer la producción de América del Norte y depender menos de insumos provenientes de otras regiones del mundo.

También Ebrard informó que el sector privado tendrá una participación directa en la segunda ronda de negociaciones.

“Nosotros tendremos conversaciones técnicas obviamente todo el día, y también varios sectores de nuestras industrias tendrán la oportunidad de plantear directamente sus puntos de vista y sus propuestas”, dijo el funcionario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre es bueno que los gobiernos escuchen las demandas y las necesidades del sector privado”, comentó Juan Carlos Baker, director general de Consultores Internacionales Ansley.

Baker agregó que las decisiones en relación con el acompañamiento del sector privado son complejas técnicamente, porque los funcionarios no se sientan a negociar con los representantes empresariales o las partes interesadas.

Como Subsecretario de Comercio Exterior de México, Baker fue uno de los principales negociadores técnicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modernizado (T-MEC), trabajando bajo la coordinación del entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Ebrard indicó que Sheinbaum recibirá a Jameison Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y a su equipo en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la ronda de negociaciones en un solo día.

En cuanto al formato de negociación, Ebrard señaló que se llevarán a cabo sesiones de revisión sector por sector. Añadió que los ámbitos de mayor interés para México son el automotriz, el siderúrgico y el agropecuario.

También anticipó que se analizarán las preocupaciones y las propuestas y que otros asuntos de particular interés son las reglas de origen y la coordinación de las políticas comerciales entre los países.

La primera ronda bilateral de negociaciones se realizó en marzo en la ciudad de Washington y se espera que Canadá comience a participar en este proceso formal en mayo.

“Él (Greer) llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana. Todo el lunes vamos a estar trabajando”, dijo Ebrard.

El pasado 7 de abril, el gobierno de Estados Unidos proyectó que las negociaciones sobre la revisión sexenal del T-MEC se alarguen después del próximo 1 de julio, argumentando que varios problemas relacionados siguen pendientes.

“Así que creo que probablemente no resolveremos todos los problemas para el 1 de julio”, dijo entonces Greer, en un evento en el Instituto Hudson.

El funcionario declaró además que Estados Unidos realizará negociaciones por separado con México y Canadá en aspectos bilaterales. La USTR comenzó ya las negociaciones formales y se espera que haga lo mismo con Canadá en mayo próximo.

El T-MEC ordena evaluaciones integrales cada seis años, específicas cada semestre en materia laboral y medioambiental, y continuas a través de una docena de comités sobre diversas materias.

El tratado no establece el procedimiento para lograr la revisión y tampoco la define en detalle. Tampoco especifica es posible que la revisión pueda tornarse en renegociación.

De acuerdo con personas que participaron en la negociación del tratado comercial del lado mexicano en el 2017-2018, esa vaguedad fue intencional para no complicar la negociación del T-MEC con excesivos detalles en ese momento.

“Se dejó esta ambigüedad para que el proceso respondiera a las condiciones del momento”, explicó Juan Carlos Baker.

En septiembre del año pasado los tres países miembros del tratado dieron el banderazo de salida al proceso de revisión, llamando a la realización de consultas internas para conocer el sentir de los grupos de interés sobre el T-MEC.

Tanto en Estados Unidos como en México, los resultados de esas consultas fueron mayoritariamente positivos hacia la renovación del acuerdo, aunque se hicieron notar algunas áreas de mejora.

Lo que dice el T-MEC sobre su revisión

En el capítulo de Disposiciones Finales del T-MEC, las partes se comprometen a revisar el acuerdo en el sexto aniversario de su entrada en vigor.

Si en dicha revisión se decide no renovar una extensión, el T-MEC seguiría vigente otros 10 años.

Pero si deciden renovarlo, la vigencia se extenderá otros seis años adicionales, a un total de 16 años.

Si una de las partes no confirma su deseo de prorrogar la vigencia del acuerdo por otro periodo de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.