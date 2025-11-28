Casio celebra seis décadas de innovación en calculadoras y reafirma su estrategia educativa

En el marco del 60 aniversario de las calculadoras Casio en México, la empresa llevó a cabo el evento “Las mentes que calcularon el futuro”. El encuentro reunió a autoridades educativas, docentes, aliados académicos y socios comerciales, a fin de reflexionar sobre el uso de la tecnología en las aulas y la distribución del producto en el país.

“La historia de la calculadora Casio es también la historia de cómo el cálculo se volvió una herramienta cotidiana y universal. Hoy celebramos a quienes han construido el conocimiento que nos permite entender el mundo y transformar la vida de las personas”, expresó Hifofumi Takeda, director general de Casio México.

La exposición, que también contó con la asistencia del ministro de la Embajada de Japón en México, Tsukasa Hirota, repasó la evolución de la compañía, así como su contribución a descubrimientos científicos y transformaciones sociales.

Innovación y estrategia en México

Casio presentó su visión a largo plazo, alineada con la necesidad de impulsar soluciones que mantengan precisión japonesa, durabilidad superior y compatibilidad con los programas educativos de México.

La marca destacó mejoras recientes en visualización, ergonomía y diseño, así como nuevas versiones y empaques que facilitan la experiencia del usuario final.

En ese sentido, la empresa celebró el lanzamiento de la línea "Colorful Calculator”, una nueva generación de calculadoras para todos los gustos. Estos modelos incorporan una amplia gama de colores de moda, atractivos gracias a su diseño monocromático. Se anunció que pronto estarán disponibles en tiendas especializadas.

Los objetivos comerciales hacia 2026 también formaron parte de la agenda: crecimiento en sell-in y sell-out, mayor variedad en cada punto de venta, impulso al e-commerce y una comunicación más cercana con distribuidores.

Así, la marca busca consolidar un incremento del 20% apoyado en un forecast estable, capacitación para personal de piso y materiales POP que aseguren una exhibición consistente.

El combate a la piratería continúa como prioridad. Al respecto, Jesús Ponce, master trainer de Caso Educación, recalcó que una de las acciones clave que distingue a la compañía es su garantía extendida de hasta tres años, única en el mercado mexicano. Esta medida potencia la confianza del consumidor en la autenticidad y rendimiento del producto.

Educación como núcleo del desarrollo

Durante la jornada, se informaron los resultados de Casio Educación, la iniciativa que desde hace más de dos décadas ha configurado un ecosistema que combina tecnología y acompañamiento.

Alfredo Cano, director del programa, subrayó: “Nuestro compromiso es social y educativo. Ofrecemos herramientas que fortalecen al docente y abren oportunidades para los estudiantes”, resaltando el acceso gratuito y la colaboración institucional que hacen posible el cumplimiento de objetivos.

Las cifras mostradas reflejan el impacto nacional: más de 78,000 profesores capacitados, más de 20,000 escuelas utilizando recursos de Casio Educación, 120,000 estudiantes trabajando con Casio Lab y más de 15 millones de alumnos beneficiados.

En suma con estos esfuerzos, Claudia Méndez, coordinadora académica, recordó que se ha puesto a disposición la plataforma Casio Teacher Members (CTM). Este espacio proporciona materiales alineados a planes de estudio, respaldados por investigación pedagógica y validados con autoridades educativas.

Por otra parte, se hizo énfasis en las sinergias creadas con instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) y el Comité Latinoamericano de Matemática Educativo (CLAME).

Estos vínculos han convertido a México en un punto de referencia regional para proyectos de innovación educativa. “Las calculadoras Casio ayudan a desarrollar pensamiento matemático sin desplazar el proceso formativo. Su enfoque promueve un uso responsable que favorece habilidades de análisis, resolución y modelación”, precisó Méndez.

Voces expertas y comunidad académica

El evento incluyó una mesa redonda con especialistas, en la que participaron: Guadalupe Simón, presidenta de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa (Cimates); Francisco Cordero, jefe del departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav); y por parte de la DGETI, Rodrigo Lugo, presidente nacional de Pensamiento Matemático y Rolando López, director general.

El diálogo abordó los desafíos actuales en la educación mexicana, desde la necesidad de robustecer la formación docente hasta la obligación de brindar experiencias de aprendizaje significativas para el alumnado. Todos coincidieron en que la articulación entre industria, academia y gobierno es esencial para avanzar.

Parte fundamental del encuentro fue la participación de edutubers aliados como Daniel Carreón, Marisol Maldonado (Estudia con Marisol), Jesús Grajeda (Matemáticas con Grajeda) y Alejandro Andalón (Math2Me).

Con más de 40 millones de reproducciones generadas junto a Casio, estos creadores compartieron cómo su contenido integra calculadoras científicas, financieras y graficadoras en escenarios que conectan naturalmente con estudiantes.

Mirada hacia el futuro

La estrategia comercial y educativa de Casio coincide en un mismo punto: escuchar al consumidor, a docentes y a estudiantes para responder con innovaciones pertinentes.

Para la marca, este aniversario es un punto de partida para reforzar su presencia en México, donde la enseñanza de matemáticas y ciencias mantiene un rol crítico en el progreso nacional.

“El país necesita más jóvenes que imaginen, diseñen y resuelvan; entonces Casio colabora con el desarrollo de tecnología para la movilidad social y la competitividad.”, concluyó el equipo de Casio Educación, haciendo un llamado a la acción para sumar esfuerzos.

