CAF, Alstom y CRRC presentan ofertas de venta de 47 trenes para nuevas rutas de pasajeros

CAF México, Alstom Ferroviaria México y CRRC Zhuzhou Locomotive entregaron propuestas técnicas y económicas a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) como parte del proceso de licitación para venderle 47 trenes de pasajeros que se utilizarán en los tramos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, las cuales promedian un monto de 22,820 millones de pesos.

El fallo se dará a conocer la tarde del próximo 11 de diciembre en una junta pública en las oficinas del organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aunque podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales.

La oferta de menor monto la hizo Alstom (20,171.1 millones de pesos), seguida de la realizada por la empresa china CRRC (23,911.8 millones de pesos) y la de mayor valor fue la entregada por CAF (24,366.1 millones de pesos).

Como parte del regreso del servicio ferroviario de pasajeros en gobiernos de la 4T, las dos primeras fabricantes ya han vendido material rodante a los gobiernos federales: la primera para el Tren Maya y la segunda para el tramo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)-Pachuca (en esta licitación Alstom finalmente no entregó propuestas porque argumentó que tras un análisis detallado, “el conjunto de circunstancias no permite que presentemos una propuesta conforme a las condiciones establecidas”. En tal caso su único competidor fue CAF).

En el acta de apertura de proposiciones difundida por la ARTF, con fecha del tres de diciembre, la propuesta de la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive estaba acompañada con imagen pequeña de un tren de pasajeros.

El material rodante

La licitación de carácter internacional, además de los 47 trenes (para recorridos cortos y largos), incluye la puesta en servicio, mantenimiento por cinco años y el equipamiento de los talleres, lo cual se dividió en seis subpartidas.

“El licitante adjudicatario valorará la entrega (para su aprobación a la ARTF) de dos proyectos ejecutivos, uno para cada tipología de flota entendiendo largo y corto itinerario en base al cumplimiento de hitos establecido en el programa de entregas y pagos y teniendo en cuenta que, aunque parte del diseño e ingeniería del tren sea compartido, será necesario la entrega de dos Proyectos Ejecutivos completos para cada uno”, se informó oportunamente.

La subpartida de mayor monto fue la relacionada con la venta de 33 trenes de pasajeros para largo recorrido (con un promedio de 10,044.9 millones de pesos), seguida de la de 14 trenes para corto recorrido (con un promedio de 4,100.2 millones de pesos).

En ambos casos se incluye el proyecto ejecutivo, la maqueta, embarque, fletes, puesta en marcha, garantías, el 4% del refaccionamiento del valor de las flotas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y servicio.

En relación al pago de los servicios, durante la licitación, CRRC pidió se le aclarara que, si se producían ajustes en el proyecto debido a retrasos en los pagos como consecuencia de restricciones presupuestarias, el licitante adjudicado tiene derecho a tomar las medidas oportunas y quedar exento de responsabilidades. Les respondieron que basados en la normatividad, de presentarse caso fortuito o fuerza mayor a la dependencia se podrán modificar los plazos con la acreditación de los supuestos.