Caen 26% envíos brasileños gravados a EU

Los elevados impuestos a la importación que Estados Unidos impone a una serie de productos brasileños han provocado que las ventas de esos artículos al mercado estadounidense se desplomen por segundo mes consecutivo. Los aranceles del 50% sobre una lista de productos brasileños, entre ellos carne y café, entraron en vigor el 6 de agosto. A finales de agosto, los envíos de los productos gravados cayeron un 22.4% en comparación con agosto de 2024. En septiembre, la caída fue del 25.7 por ciento.

Los datos fueron publicados por la Cámara de Comercio Americana para Brasil (AmCham Brasil) en su Monitor de Comercio Brasil-EU. del tercer trimestre. Las exportaciones brasileñas libres de aranceles registraron un aumento del 12.3% en septiembre. Las ventas fueron impulsadas por la venta de petróleo y derivados, el principal pilar de las ventas de Brasil a EU.

El Gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, ha impuesto aranceles contra productos de docenas de países, que se han utilizado para presionar a los socios comerciales a reducir las barreras a los productos estadounidenses. Pero también se han utilizado como moneda de cambio en cuestiones no comerciales.

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos comenzaron a cambiar de rumbo a finales de septiembre, cuando Trump y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunieron brevemente en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Ambos acordaron programar una conversación, que tuvo lugar el lunes 6 de octubre. Al final de la llamada telefónica, ambos presidentes hicieron comentarios positivos sobre las futuras negociaciones.

El director ejecutivo de AmCham, Abrão Neto, afirmó que "los datos de septiembre refuerzan el impacto de los aranceles en las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Los productos sujetos a los recargos experimentaron una disminución de casi el 26%, que podría intensificarse en próximos meses".