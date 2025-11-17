BYD quiere duplicar su red de ventas en Europa para finales del 2026

El mayor fabricante chino de automóviles, BYD, planea duplicar su red de ventas en Europa para fines del próximo año, según anunció el lunes una alta ejecutiva en el marco de una agresiva ofensiva en el mercado continental.

"Para fines de 2025, contaremos con 1,000 puntos de venta en Europa y el año que viene duplicaremos esa cifra", dijo Maria Grazia Davino, directora general regional de BYD para Europa, en un acto celebrado en Fráncfort.

"En línea con los competidores de éxito, necesitamos tener proximidad y ganar proximidad con los clientes europeos", dijo Davino, responsable del negocio de BYD en los países de habla alemana, Europa del Este y Escandinavia.

BYD tiene una "estrategia de localización a largo plazo" para Europa, donde la firma ya está presente en 29 mercados, dijo Davino, señalando la planta que abrirá próximamente en Hungría, su primera en el continente.

Además, BYD está planeando una segunda fábrica en Turquía y también está sopesando un tercer centro de producción en Europa, con España emergiendo como uno de los principales contendientes.

Las ventas europeas de BYD se triplicaron con creces hasta alcanzar los 80,807 vehículos en los nueve primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, después de que el fabricante empezó a vender híbridos enchufables y autos totalmente eléctricos.

"Localizar en una región madura como Europa es un proyecto muy importante. Requiere conocimientos, dedicación, inversiones y recursos a todos los niveles", afirmó Davino.