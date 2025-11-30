Buscan seguridad para construcción de nuevos trenes en vías de carga

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) publicó el anteproyecto de Lineamientos para la seguridad en obras de trenes de pasajeros en convivencia con trenes de carga, el cual tiene por objeto preservar y garantizar la seguridad de la prestación del servicio ferroviario, así como la construcción de los trenes de pasajeros mediante personal capacitado que opere o auxilie en el cumplimiento.

Actualmente, consideró la Agencia, mientras se construyen nuevas líneas para los trenes de pasajeros (México-Nogales o México-Nuevo Laredo), las vías de carga concesionadas a Ferromex, Ferrosur y Canadian Pacific Kansas City (CPKC) continúan operando, “creando un riesgo permanente” para quienes participan en los procesos de construcción, las tripulaciones y la continuidad de los servicios actuales.

“A falta de un marco normativo que establezca las medidas mínimas de seguridad, principalmente para el personal de las empresas constructoras, éstas quedan expuestas y el tiempo de ejecución de los propios proyectos se alarga. Además, la ausencia de regulación no sólo pone en peligro la vida, sino también provoca retrasos, interrupciones y efectos en cadena dentro de las actividades de transporte”, se detalló.

Debido a los nuevos lineamientos, que entrarán en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ante su incumplimiento la ARTF podrá sancionar, mientras que las constructoras en funciones, entre ellas: Mota-Engil México, Carso Infraestructura y Construcción, ICA y Gami Ingeniería e Instalaciones deberán a su vez ofrecer capacitación a sus trabajadores basada en el nuevo requerimiento.

Personal de seguridad

En el anteproyecto se establecen las funciones que deberá cumplir el Personal de Coordinación en Seguridad (PCS) la definición del proceso que se deberá atender para capacitar y designar a particulares para realizar esa actividad y la descripción de medidas básicas de seguridad de observancia obligatoria para la constructora y todo el personal que participe en las obras.

“El PCS será contratado por la constructora y estará debidamente capacitado y acreditado ante la Agencia y la empresa concesionaria. Es responsable de coordinar y supervisar las acciones de seguridad en la ejecución de obras de trenes de pasajeros en convivencia con trenes de carga, garantizando que dichas actividades se realicen de manera segura y conforme a las disposiciones aplicables”, se explicó en el primer documento oficial al respecto.

Entre sus funciones está: ordenar oportunamente, por medio de radio (utilizando frecuencias que no interfieran con la operación ferroviaria y que cuenten con la potencia y cobertura adecuadas según las dimensiones de la obra) a los responsables de los trabajos en sitio que todo el personal, equipo, herramienta y maquinaria ubicados en la zona de construcción deberán replegarse a una zona segura cuando circule un tren de carga sobre las vías.