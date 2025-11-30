Brasil prepara nuevo impuesto a criptomonedas

El gobierno federal de Brasil confirmó que prepara una actualización del marco tributario para las criptomonedas, con especial foco en las operaciones internacionales realizadas con stablecoins.

La señal fue entregada por Dario Durigan, secretario ejecutivo del Ministerio de Finanzas, quien reconoció que el Ejecutivo analiza la aplicación del IOF -el Impuesto sobre Operaciones Financieras- a este tipo de transacciones. En conferencia de prensa, evitó precisar plazos o detalles de la propuesta, pero sí confirmó que la cartera trabaja en una revisión del tratamiento fiscal de los criptoactivos tras los recientes ajustes regulatorios del Banco Central.

“Desde el punto de vista del mérito, es un tema que vale la pena considerar. Cumpliremos con la tributación y la regulación de los criptoactivos; sí, es algo merecido”, afirmó Durigan, subrayando que uno de los objetivos es cerrar vacíos tributarios que permiten el uso de criptomonedas para realizar transacciones financieras transfronterizas sin el pago de IOF. Según la administración, una parte de los brasileños ha usado stablecoins vinculadas al dólar como alternativa al mercado de cambio tradicional para mover fondos al exterior, evitando la carga tributaria a este tipo de peraciones.

El impulso para revisar la norma se da luego de que el Banco Central publicó reglas para que empresas y plataformas puedan operar en el mercado local de criptoactivos.