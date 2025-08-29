Brasil investigará a JBS y otros frigoríficos por comprar ganado de zonas deforestadas

La agencia medioambiental brasileña Ibama notificó a 12 frigoríficos, incluidos dos operados por JBS SA, por su presunta implicación en un plan para comprar ganado procedente de tierras taladas ilegalmente en la selva amazónica, según un documento al que tuvo acceso Reuters el viernes.

Ibama dijo en una declaración el jueves, sin mencionar a ninguna de las partes, que 12 plantas "están bajo investigación por adquirir ganado sospechoso, triangulado con granjas 'limpias', para disfrazar su origen ilegal".

Ibama añadió que ya había multado a seis frigoríficos no identificados en 4 millones de reales (740,000 dólares) por "la compra directa de 8.172 cabezas de ganado de las zonas embargadas".

JBS no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Como parte de la investigación del Ibama, la agencia dijo que incautó más de 7,000 cabezas de ganado que estaban en 2,100 hectáreas de fincas que había bloqueado para uso comercial después de la deforestación ilegal.

"Producir, vender o comprar ganado de estas áreas embargadas es un delito ambiental y los responsables son multados", dijo el comunicado del Ibama.

Además de incautar el ganado, Ibama dijo que multó a los infractores con un total de 49 millones de reales (9.04 millones de dólares), sin especificar si se trataba de empresas o personas.