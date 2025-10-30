Bessent habla del acuerdo con China, TikTok y préstamo a Argentina tras reunión Trump-Xi

Estados Unidos y China podrían firmar un acuerdo comercial tan pronto como la próxima semana, dijo este jueves el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tras la reunión del presidente Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping.

"El acuerdo de Kuala Lumpur se terminó a mitad de la noche de ayer, así que espero que intercambiemos firmas posiblemente tan pronto como la próxima semana", dijo Bessent en una entrevista en Fox Business Network.

China aprobó el acuerdo de transferencia de TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos también dijo este jueves que China aprobó el acuerdo de transferencia de TikTok, añadiendo que espera que avance en las próximas semanas y meses, si bien no ofreció más detalles.

"En Kuala Lumpur finalizamos el acuerdo de TikTok en términos de obtener la aprobación china y espero que eso avance en las próximas semanas y meses, hasta que veamos finalmente una resolución al respecto", dijo Bessent.

El Ministerio de Comercio chino afirmó en un comunicado este jueves que Pekín gestionará de forma adecuada con Washington los asuntos relacionados con TikTok.

Se usó fondo de estabilización de cambios con Argentina

El secretario del Tesoro defendió la asistencia de Estados Unidos a Argentina al afirmar que el presidente argentino, Javier Milei, necesitaba un puente hacia las elecciones legislativas en el país sudamericano.

Argentina necesitaba ayuda tras una larga historia de mala gestión financiera, dijo Bessent. "Estamos ayudando a los 47 millones de argentinos y la mayoría ahora quiere libre mercado", declaró en una entrevista con Fox Business Network.

Añadió que no se ha gastado dinero, ya que los fondos provienen del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, dotado con 211,000 millones de dólares, que se ha utilizado para respaldar las facilidades de préstamo de la Fed durante crisis.

A principios de octubre, Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de canje de divisas por 20,000 millones de dólares con el banco central de Argentina (BCRA).

Milei agradeció este jueves una publicación previa de Bessent, donde lo felicitaba por el triunfo "monumental" de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, en las que obtuvo el 40,68% de los votos.

"Gracias por su apoyo inquebrantable", dijo Milei en su cuenta de X, donde agregó que estaba encantado de saber que Bessent volverá a visitar pronto Argentina.

"Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio", agregó.

Lenguaje de la Fed demuestra que está "anclada en el pasado"

Bessent aplaudió la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, pero dijo que los comentarios que ponen en duda otra rebaja este año muestran que la institución necesita una importante renovación.

Dijo en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business que realizará una segunda ronda de entrevistas de candidatos para reemplazar al jefe de la Fed, Jerome Powell, a principios de diciembre, lo que permitirá al presidente Donald Trump elegir un reemplazo para Navidad.

"Esta Fed está anclada en el pasado. Sus estimaciones de inflación han sido terribles en lo que va de año", dijo. "Sus modelos están rotos".