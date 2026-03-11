Bayer impulsa su crecimiento a largo plazo en México con inversión de 1,900 millones de pesos

Lerma, Estado de México. Con más de 100 años de presencia en el país, la farmacéutica alemana Bayer mantiene su estrategia de crecimiento con visión de largo plazo, ejecutando un plan de inversión de 1,900 millones de pesos, destinado a modernizar y ampliar sus plantas en Lerma, Estado de México, y Orizaba, Veracruz.

“Invertimos en nuestra expansión porque realmente tenemos un pensamiento de largo plazo para el país, con una presencia de más de 100 años, queremos estar aquí creciendo por más de 100 años”, explicó Marcelo Tobara, director de la planta Bayer Lerma, ubicada en Toluca, Estado de México.

La inversión de 1,100 millones de pesos, anunciada el año pasado para ampliar en un 40% la capacidad de producción de la planta de Lerma, lleva un avance de alrededor del 70% y se planea completar a finales de este 2026.

Gran parte del volumen se destinará a exportación, principalmente hacia Estados Unidos, aunque también hacia otros países de Latinoamérica, como Brasil y Colombia.

En la planta de Lerma que opera desde hace 29 años y ocupa un área total de 151,000 metros cuadrados, Bayer concentra su producción en medicamentos de venta libre orientados al autocuidado, con marcas como Alka-Seltzer, Aspirina, Redoxon y Flanax.

En 2025, la planta produjo 86 millones de piezas, y para este año se estima que la cifra llegará a 100 millones de piezas.

Durante un recorrido por la planta, Marcelo Tobar explicó que el 60% de la producción de la planta de Lerma se destina al mercado local, mientras que el 40% restante va a exportación.

El directivo explicó que constantemente Bayer evalúa integrar nuevos productos a su portafolio, dentro de las tecnologías que ya maneja como con innovaciones que requieren mayor inversión, con el objetivo de generar mayor valor agregado.

“Es un estudio constante que tenemos para traer nuevos productos… Tenemos unas 20 marcas aquí en el mercado mexicano, pero si pensamos globalmente tenemos más de 100, entonces hay un potencial para expandir y extender más nuestro portafolio de acuerdo a las estrategias de marketing… También queremos llegar a otras regiones, pero en este momento no tenemos nada que podamos confirmar”. comentó.

Agregó que trabajan en iniciativas para incrementar la penetración de sus productos, con la meta de llegar a beneficiar a 100 millones de consumidores en México.

Nuevos mercados

En el mismo espacio, mediante videollamada, Patricia López, líder de comunicación de la planta de Orizaba, adelantó que la fábrica comenzará a exportar sus productos a Asia y África.

“Ganamos algunas licitaciones para que podamos también entrar en el mercado de África y Asia. Estamos en proceso de obtener las aprobaciones para que podamos ingresar con nuestros medicamentos, pero vamos muy avanzados con el proceso”, explicó.

Recordó que la fábrica atraviesa actualmente un proceso de expansión y renovación, con una inversión de 800 millones de pesos que se ejecutará en los próximos cinco años.

Los recursos se destinarán a reemplazo y modernización de equipos, incorporación de nuevas tecnologías, automatización y actualización de las áreas de producción.

“Estamos enfrentando el futuro de manera coordinada que nos preparan para los nuevos retos y para ser más competitivos. Le apostamos a este sitio también”, subrayó Patricia López.

La planta se especializa en la fabricación de Ingredientes Activos Farmacéuticos (APIs), los componentes principales de los medicamentos, principalmente para tratamientos hormonales, anticonceptivos, antimicóticos y antiinflamatorios.

La producción es para abastecer al mercado nacional y a otros países de Europa, así como a Estados Unidos.