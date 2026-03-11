Irán: ¿estamos listos para pensar lo impensable?

¿Cuál píldora prefieren, la roja o la azul? Supongo que ustedes recuerdan The Matrix, la película. La píldora roja despierta la persona a la realidad cruda. La píldora azul mantiene vivo el espejismo. El lunes, el presidente de Estados Unidos aseguró que la Guerra de Irán acabaría muy pronto. Ese mismo día, muchos expertos independientes explicaron las dificultades de volver a la “normalidad”. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que hay que prepararse para lo impensable.

El mensaje de Donald Trump sirvió como una píldora azul y muchos inversionistas se la tragaron completa. Calmó los mercados, que habían vivido un ataque de pánico con fuertes caídas en las bolsas y alzas en materias primas. El lunes 9 de marzo, el petróleo registró la mayor oscilación diaria de la historia. En menos de 24 horas, el barril llegó a 119 dólares y luego se desplomó para quedar en 84 dólares.

Las palabras de la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, no movieron los mercados, pero ayudaron a poner en perspectiva todo lo que está pasando. La incertidumbre sigue, en particular en lo relacionado con el abasto del petróleo y sus derivados, la inflación, las tasas de interés y las finanzas públicas. Pidió a los gobiernos concentrarse en lo que pueden controlar y utilizar el margen de maniobra con el que cuenten cuando sea necesario.

La ofensiva llamada Furia Épica o Rugido de León ha entrado en su duodécimo día. Irán reporta 1,300 muertes y la destrucción de amplias zonas de su capital, Teherán. El mundo vive la mayor disrupción en el abasto de petróleo y gas de la historia, por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo. De un promedio de 129 embarcaciones diarias en febrero, pasaron a 4 en marzo.

El flujo de petróleo a través del estrecho ha bajado 10 millones de barriles por día, equivalente a 2.5 veces la merma que provocó la invasión rusa a Ucrania, según Amrita Sen, director de Energy Aspects, que publica un artículo en el Financial Times, titulado No habrá un pronto regreso a la normalidad en petróleo. El bloqueo del estrecho pone en riesgo también el abasto del Gas Natural Licuado.

Está ocurriendo lo impensable. Irán ha utilizado drones relativamente baratos para dañar una de las mayores refinerías de Arabia Saudita y una planta procesadora de gas en Qatar. También ha atacado un data center de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos, como símbolo de la alianza tecnológica de ese país árabe con Estados Unidos. En Estados Unidos, se anuncia la construcción de la primera gran refinería desde 1977. Estará en Brownsville y el inversionista principal será el grupo indio Reliance. Se suma a un ecosistema donde hay otras 132 refinerías.

¿Cuánto tiempo durará el efecto de la píldora azul que entregó Trump el lunes? Los mercados se mueven con los relatos y, por lo pronto, confiaron en el mensaje de Trump. No fueron solo palabras. Hay un compromiso de levantar el castigo al petróleo ruso y liberar parte de las reservas de los países que participan en la Agencia Internacional de Energía, donde se aglutinan los intereses de los mayores consumidores del mundo. Entre todos, tienen 1,200 millones de barriles en sus depósitos.

¿Cuánto tiempo durará la guerra... cuánto tardará la reparación de los daños a la infraestructura de Medio Oriente? Si la respuesta es seis u ocho semanas, tendríamos turbulencias que moverían a la baja los pronósticos del PIB y hacia arriba todo lo relacionado con la inflación. Se moverían en la dirección incorrecta, pero con un poco de suerte podríamos cerrar el año en números negros.

Si el conflicto se prolonga más de tres meses, estaríamos en un escenario de terror, donde todos perderíamos. La destrucción de Irán sería aún mayor e incluiría una crisis humanitaria de grandes proporciones. En Irán viven 93 millones de personas. En Medio Oriente 430 millones. Los mercados no podrían seguir tragando píldoras azules y tendríamos que comenzar la ingesta de píldoras rojas: inversionistas, consumidores y gobiernos. La inflación daría un brinco mayor y forzaría un alza en las tasas de interés. Con toda probabilidad, tendríamos un escenario de estanflación, estancamiento con inflación.

¿Cuánto margen de maniobra tiene el Gobierno mexicano? Si el conflicto dura seis semanas y el precio del petróleo se quedara en torno a los 75 dólares, el Gobierno mexicano dejaría de recibir 38,000 millones de pesos por concepto de IEPS a las gasolinas, suponiendo que se mantenga la política de sostener el precio máximo de 24 pesos para la Premium. Estas cuentas son de Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en México.

Cada día de 2025 importamos 446,000 barriles diarios de gasolina. El Gobierno y Pemex aprovecharon el diferencial de precios con Texas para generar ingresos por concepto de IEPS aproximados a 36,000 millones de pesos mensuales. A partir de estos datos, podemos entender de dónde salen los números de Carlos Serrano.

¿Cómo serían las cuentas, si la dislocación del mercado energético mundial dura más de tres meses? Si eso ocurriera, yo preferiría ingerir algunas píldoras azules. Necesitaríamos que todo lo demás saliera perfecto para México: T-MEC, alianzas público-privadas, inversión privada y ordenamiento de las finanzas públicas.