Banxico recorta su tasa en 25 pb

Banco de México (Banxico) decidió recortar su tasa de interés de referencia en 25 pb, situándola en 7.25% desde 7.50% previo, en línea con nuestra proyección. La decisión fue adoptada por mayoría de votos (un miembro optó por mantener la tasa sin cambios). El comunicado destacó que, ante el actual entorno de tensiones comerciales, se espera que la economía mundial y la de EUA se desaceleren este año respecto a 2024. A nivel local, señaló que la actividad económica exhibió una contracción en el 3T-25 y la inflación general se moderó en la primera quincena de octubre. Aunque mantuvo el balance de riesgos para la inflación sesgado al alza, consideró que éste ha mejorado respecto al del periodo 2021-2024. Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno decidió seguir normalizando la política monetaria y señaló que “hacia adelante, valorará recortar la tasa de referencia”.

El banco central revisó a la baja su pronóstico de la inflación general anual para el 4T-25 a 3.5% (vs. 3.6% estimado anteriormente), pero lo elevó para los dos trimestres posteriores, En cuanto a la inflación subyacente anual, ajustó al alza sus previsiones para los próximos tres trimestres y estima que terminará el año en 4.1% (vs. 4.0% previo). Espera que ambas variables converjan al 3.0% en el 3T-26.

El recorte estuvo justificado, al igual que los anteriores, bajo la previsión de una ampliación en el grado de holgura (mayor debilidad en la actividad económica), lo que generará hacia adelante menores presiones inflacionarias por el lado de la demanda, particularmente en el rubro de servicios. Aunque la inflación subyacente anual se situó en 4.28% en septiembre y acumula cinco meses por encima del intervalo de variabilidad de Banxico (más/menos un punto porcentual alrededor de la meta del 3%), la caída del PIB en el 3T-25 (-0.3% t/t) y el reciente recorte de la Reserva Federal otorgaron espacio a Banxico para extender el ciclo de disminuciones a la tasa. Considerando que la tasa real ex ante se ubica en 3.30% tras este recorte (rango neutral de 1.8% a 3.6%) y que la Junta de Gobierno modificó su guía prospectiva (“valorará recortar la tasa de referencia” vs. “valorará recortes adicionales…”), estimamos que, en su reunión del 18 de diciembre, Banxico reducirá en 25 pb su tasa de interés de referencia, ubicándola en 7.00%, para posteriormente realizar una pausa.