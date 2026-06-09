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Banamex redefine su marca con estrategia 2026 y apuesta por cercanía
Con Checo Pérez como embajador, la campaña busca fortalecer la cercanía con clientes mediante experiencias, contenidos y una narrativa enfocada en confianza y acompañamiento financiero.
Banamex puso en marcha una nueva estrategia de posicionamiento en este 2026, centrada en la confianza, la cercanía y la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes.
Bajo el concepto “Aquí. Para ti. Siempre.”, la institución busca consolidarse como un aliado financiero presente en los momentos clave de sus usuarios, combinando su presencia histórica con una oferta que integra canales físicos y digitales.
La campaña parte de una premisa clara: la confianza no solo se construye con productos, sino con acompañamiento constante y soluciones relevantes.
El rediseño de marca responde a una nueva etapa para el banco, que busca reforzar su reconocimiento entre clientes actuales y atraer a nuevas generaciones. Para ello, la estrategia se apoya en un enfoque transversal que lleva la comunicación de marca más allá de lo publicitario, integrándola en productos, servicios y experiencias.
La institución también definió indicadores clave de desempeño orientados a fortalecer su reputación, nivel de confianza y recordación de marca, con el objetivo de posicionarse entre las principales opciones del sistema financiero mexicano.
Como parte de esta estrategia, el banco incorporó a Sergio “Checo” Pérez como embajador, buscando capitalizar su alcance global y su conexión con el público mexicano. La figura del piloto aporta atributos como resiliencia, disciplina y aspiración, alineados con los valores que la institución busca proyectar.
Un elemento distintivo de la campaña es su proceso creativo. La conceptualización y ejecución estuvieron lideradas por equipos de mujeres, en colaboración con alianzas entre grandes agencias de marketing, lo que refuerza una visión más diversa e inclusiva en la construcción de marca.
Este enfoque no solo responde a tendencias globales en la industria publicitaria, sino que también busca generar una narrativa más cercana y representativa.
Con esta iniciativa, Banamex busca no solo reafirmar su legado en el sistema financiero, sino también adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, donde la confianza se construye a partir de la cercanía, la innovación y la capacidad de responder a las necesidades cambiantes de los usuarios.
Conoce más en Banamex.com
Campaña de Marketing Institucional “Qué bien se siente volver”
Sinead Oconnor - Managing Director Banca de Consumo Banamex
Equipo Branding
Marianne Isoard - Head Branding
Daniela Suárez Medrano - Branding
Lorena Aguilar - Branding
Equipo Producto
Daniela Salgado - Head Marketing Producto
Jessica Maldonado - Marketing Captación
Fer Parrales - Marketing Tarjetas
En colaboración con los equipos de Medios, Digital y Patrocinios
Fernanda Rodríguez - Head Marketing Digital
Ginia Peña - Head Media & Strategy
Jazmin Balderrama – Media Manager
Zeltzin García - Media Manager
Luz Romero – Media Lead
Cinthya Covarrubias – Media Lead
Natalia Trejo – Content Lead
Ariadna Tovar – Adopción Digital
Grecia Olvera - Patrocinios
Agencia Montalvo (Estrategia, concepto y desarrollo creativo)
Bajo la dirección creativa de Pepe Montalvo y estratégica de María Ferreiro:
Daniela de la Riva Lira - Directora creativa Beatriz Ytuarte - Copy Sr.
Andrea Franco Arboleyda - Supervisora de cuenta
Gabriela Ramírez Jiménez - Directora de planning
Mariana Olivares Nyssen - Directora de cuenta
Agencia BBDO (Content Digital)
Mariel Ramírez - Directora de Cuenta
Stephanie Enriquez - Supervisora de cuenta
Mónica Morales - Project Manager
Carolina Pérez - Copywriter
Luz Torres - Head of Data
Elsy Nieves - Data Analyst
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México corre con Checo y Checo corre con Banamex.
Para hacer de esto una realidad, hubo un ejército de mujeres haciendo sinergia y trabajando en equipo. Rompiendo silos y demostrando que diferentes agencias pueden trabajar de la mano, que varios equipos se pueden volver una misma fuerza si tienen un objetivo y una dirección clara.
Nosotras hicimos posible que Checo regresara con Banamex, y que todo México lo celebrara, que cantara “Volver, volver", que quisiera una foto con nuestro “Checo” en Sucursales.
Demostramos que las mujeres unidas somos imparables y hoy podemos contar junto con Checo, una historia de éxito, evolución y legado, porque eso es Banamex, y esa es la fuerza que nos mueve. La que nos da la confianza y la determinación, la que nos hace decir: “Que bien se siente volver”.