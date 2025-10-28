Carso estudia viabilidad de proyecto de gas en aguas profundas de campo Lakach

Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, está revisando la viabilidad del proyecto de gas en aguas profundas Lakach con la petrolera estatal Pemex y realizando nuevos análisis para definir qué hacer con el campo, dijo este martes un directivo de la empresa.

Grupo Carso firmó un acuerdo el año pasado para asociarse con Pemex y desarrollar el campo Lakach, en el Golfo de México, buscando revivir un proyecto que la estatal había abandonado dos veces debido a los altos costos.

"Lo que se está revisando es la viabilidad en cuanto al tema del precio de costo beneficio porque el gas no tiene un precio tan relevante como la inversión que se tiene que hacer ahí", dijo el director de Administración y Finanzas de Grupo Carso, Arturo Spinola, en una llamada sobre los resultados financieros de la empresa en el tercer trimestre.

"Se están haciendo nuevos análisis para definir qué es lo que se va a hacer en ese campo", añadió.

Reuters reveló en enero que representantes de Slim y de Pemex estaban discutiendo cambios sustanciales al acuerdo para hacer rentable Lakach, en medio de un precio de gas más bajo de lo que habían proyectado inicialmente, de acuerdo con fuentes.

En febrero, Slim dijo que el proyecto es "complicado" y que la profundidad a la que está enterrado el recurso en el Golfo de México lo hace más difícil. El yacimiento, situado a unos 90 kilómetros del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, contiene unos 900,000 millones de pies cúbicos de gas, según las cifras disponibles.