Ariston invertirá 7.7 millones de dólares en planta de Saltillo para cubrir demanda

Ariston Group, propietario de la marca mexicana Calorex, destinará 7.7 millones de dólares (157.85 millones de pesos) a la ampliación de su complejo industrial en Saltillo, Coahuila, con el objetivo de abastecer a los mercados de México y Norteamérica.

“Con esta expansión, no sólo aumentaremos nuestra capacidad para servir al mercado nacional, sino que también fortaleceremos nuestra posición de exportación, que ya representa el 35% de nuestras ventas", dijo Rodrigo Basañez, director general de Ariston en México.

La inversión, financiada con utilidades reinvertidas, se distribuirá en diferentes fases, comenzando con 2.3 millones de dólares en el primer año, seguida por 2.6 millones en las dos siguientes, y 2.8 millones en para los años restantes, sin especificar las fechas exactas.

El proyecto consiste en la construcción de un edificio a la medida (built to suit por sus siglas en inglés) de 40,000 metros cuadrados (m²) sobre un terreno de 75,000 m², equipado con la infraestructura para soportar el aumento en la producción, incluyendo la ampliación de almacenes de materia prima y producto terminado.

En un comunicado se informó que la nueva línea de producción está programada para iniciar operaciones en enero de 2026, lo que permitirá incrementar la capacidad productiva y optimizar los procesos.

Con esta inversión se crearán 117 nuevos empleos directos. Además, se prevé un impulso a la cadena de suministro local, puesto que el 60% de los insumos provienen de proveedores nacionales de acero, cartón, pintura y termostatos.

Rodrigo Basañez agregó que este anuncio refuerza la confianza de la empresa en México y en el talento de Coahuila como factores fundamentales para su expansión en Norteamérica.

"Desde la adquisición de Calorex en 2019, hemos trabajado para integrar y potenciar nuestras operaciones. Convertir a Saltillo en el centro neurálgico para la región es el siguiente paso lógico en nuestra estrategia”, agregó.

La modernización de la planta en Saltillo busca contribuir a la meta de evitar la emisión de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) con la eficiencia de su producción y sus productos.

El plan se integra a la estrategia global de sustentabilidad de la compañía, que incluye un programa de descarbonización validado por la iniciativa Science Based Targets.

Ariston Group se dedica a soluciones de confort térmico mediante su marca Calorex, que cuenta con más de 80 años en el mercado. Su oferta incluye desde calentadores de depósito tradicionales hasta calentadores de paso y alta recuperación, diseñados para cubrir las necesidades del hogar.

Además, Calorex incorpora tecnologías para el uso eficiente del agua y la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible en México.