Aranceles a países sin TLC dividen a industriales

La discusión para aplicar aranceles de hasta 50% desde China y terceros países se mantiene con posiciones encontradas por la industria nacional y el sector comercio. Mientras la Concamin pidió excluir algunas fracciones arancelarias con cero arancel y mayor vigilancia en las aduanas, productores de aparatos electrodomésticos buscan incluir más fracciones arancelarias, como son aires acondicionados.

Al participar en la mesa de discusión del sector productivo en Diputados, diversos organismos plantearon sus preocupaciones. La Concamin pide elaborar un semáforo arancelario para seccionar productos sensibles y los que la industria puede sustituir sin mayor problema.

Alberto Bustamante, director de la ANAPSA y representante de Concanaco, dijo que se tiene que revisar fracción por fracción, para evitar algún daño colateral.