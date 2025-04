Anticipación, estrategia y disrupción: claves para conectar con clientes y colaboradores

El pasado 3 de abril, los miembros de WOBI asistieron al evento “El futuro del engagement” con Jesús Cochegrús, speaker de WOBI, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking e inspirarse con la plática del experto en la industria de los videojuegos, enfocada en compartir los secretos detrás del engagement, donde convergen la experiencia del cliente, la experiencia del empleado y la experiencia digital.

Jesús comenzó su charla con un ejercicio de imaginación, haciendo un viaje al pasado para comprender lo que está ocurriendo y lo que sucederá en el futuro.

NETWORKING WOBI EN LA BMV . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA / Branded ContentHSS

“En el año 2003 no había WhatsApp, no había Facebook, no había X... Si decías un asistente personal, se refería literalmente a un humano... Si estabas en la oficina y te daba hambre, tenías que caminar a la tienda de la esquina...”.

Posteriormente explicó que el smartphone transformó a la humanidad:

“En menos de 10 años, miles de millones de seres humanos cambiamos. Somos seres híper informados, híper relacionados, tecnodependientes. Todos queremos que todo sea ágil, inmediato, simple, flexible, individualizado”.

Añadió que esto ha provocado que las personas ya no se enganchen con las cosas, lo que ha derivado en lazos de atención muy cortos y en una disminución de la lealtad, al no existir una visión de futuro.

Asimismo, mencionó que así como el smartphone transformó a la humanidad en menos de 10 años, la inteligencia artificial lo hará en menos de cinco.

Frente a este panorama, planteó la siguiente cuestión:

“¿Cómo le hacemos para conectar con las nuevas generaciones, tanto de clientes como de colaboradores? ¿Cómo le hacemos para generar esa lealtad y engagement con ellos? ¿Cómo nos adaptamos ante las circunstancias del nuevo mundo?”.

Una mentalidad de videojuego para el éxito

A través de una analogía con los videojuegos, en los que se deben estrategias para sobrevivir y triunfar, Cochegrús explicó que actualmente existen tres pilares fundamentales para conectar con la gente: Anticipación, Estrategia y Disrupción.

Anticipación: Comprender a las personas y conocer sus necesidades. Estrategia: Renovar la propuesta mediante nuevos modelos de negocio y operación. Disrupción: Aprovechar el poder de la tecnología, las herramientas y las megatendencias (como la datafication) para innovar.

“El gran problema del mundo actual es que todo el mundo quiere instalar inteligencia artificial, pero muchas veces no saben cómo ni dónde”, comentó.

También explicó la importancia tanto de los tangibles (¿qué le venderías a un cliente o qué quisiera comprar un cliente?) como de los intangibles (ideas, expectativas de lo qué va a pasar en la vida de un cliente, después de una compañía) en la experiencia del usuario.

Destacó, además, el modelo de Walt Disney World, que equlibra seguridad, cortesía, magia y eficiencia en su negocio. Esto sirve como referencia para que las empresas establezcan una estrategia Antes de Ti y Después de Ti (AT DT).

Jesús Cochegrús será uno de los speakers del World Business Forum México, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre 2025 en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México.

WOBI: Dedicado a inspirar líderes empresariales de todo el mundo

Paola Bossi, Country Manager en México de WOBI, explicó en entrevista con El Economista que uno de los principales desafíos de la organización, cuya misión es inspirar líderes empresariales de todo el mundo, tiene qué ver con llevar los valores y principios tan inspiradores que promueven externamente al interior de la organización.

Afirmó que construir una cultura corporativa atractiva requiere una combinación de escucha activa, empatía, valores sólidos y compartidos, confianza y enfoque en el desarrollo y bienestar del equipo.

“Esto crea un entorno en el que todos trabajan hacia un mismo objetivo, porque el esfuerzo colectivo es lo único que permite que no solo construyamos una empresa exitosa, sino también un lugar donde cada persona se sienta inspirada, valorada y motivada a contribuir”.

En cuanto a las características de un líder en la actualidad. Bossi consideró que el líder debe ser un ejemplo y mostrarse vulnerable, ya que esto fomenta la confianza. Además, destacó la importancia de la empatía, la humildad de reconocer que no sabe todo, y la capacidad de delegar.

Otras habilidades clave incluyen.

Transiliencia: la capacidad de soportar el cambio y de transformarnos activamente a través de él.

adoptar un enfoque consciente para reconocer lo que se tiene.

Invertir para mejorar la calidad de vida

Luis René Ramón, director ejecutivo de Comercial y Mercadotecnia en la BMV, subrayó que la calidad de vida mejora exponencialmente cuando se comprenden conceptos básicos de finanzas desde una edad temprana edad, ya que el tiempo juega a favor del inversionista.

Luis René aprovechó para derribar algunos mitos en torno a la inversión en la Bolsa Mexicana de Valores:

No es una lotería: Se asemeja más un maratón, donde la constancia y la paciencia son clave. Se puede invertir desde 100 pesos: Actualmente existen 36 casas de bolsa en México donde es posible abrir una cuenta y comenzar a generar un patrimonio.

No es solo para expertos: Hay productos financieros que permiten diversificar inversiones en más de 500 empresas a nivel global o más de 35 empresas en México.

Respecto al papel de la BMV en la educación financiera, mencionó

“Queremos quitar el miedo a invertir. La Bolsa ofrece un museo, escuela, redes sociales, plataformas digitales (revista, blog, podcast), todo gratuito y al alcance de quienes quieran aprender un poco más”.

También destacó la solidez y seguridad que brinda la BMV, así como su accesibilidad para empresas que buscan financiamiento.

“El año pasado financiamos poco más de 600 millones de pesos, cada año hemos ido creciendo”, afirmó.

“En un videojuego, lo que tienes es un propósito”

Para Jesús Cochegrús, la vida es como un videojuego.

“Juegas un videojuego porque eres el héroe de ese universo. Tú eres el personaje y el factor clave del éxito”.

Explicó que, al igual que en los videojuegos, en la vida y en el trabajo es fundamental tomar el control y rendir cuentas.

“Por eso en las empresas, hoy más que nunca, la cultura y el propósito son esenciales para enfrentar los desafíos”.

Finalmente, enfatizó que en México las instituciones financieras tienen la oportunidad de convertirse en motores de cambio:

"Deben ser más que generadores de Economía. Es momento de impulsar un cambio positivo en la sociedad”.