AMIIF nombra a Jorge Luis Caridad como presidente para el periodo 2025–2026

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) designó a Jorge Luis Caridad, director de Johnson & Johnson en México (Innovative Medicine), como su nuevo presidente para el periodo 2025–2026.

Durante su gestión, el nuevo presidente impulsará una agenda basada en estabilidad institucional, fortalecimiento de la gobernanza y mejores prácticas internas.

Paralelamente, incentivará la investigación clínica, el desarrollo de nuevas terapias y la adopción de tecnologías de salud basadas en evidencia, con el objetivo de mantener a México como un destino atractivo para la inversión farmacéutica.

En un comunicado, la AMIIF subrayó que la nueva presidencia envía un mensaje de continuidad y confianza, en un momento donde la innovación y la colaboración multisectorial son esenciales para enfrentar los retos del sistema de salud.

Agregó que con el nuevo liderazgo de la AMIIF buscarán consolidar una etapa de estabilidad institucional, fortalecer la agenda de innovación en salud y mantener como eje central el bienestar de los pacientes.

“Asumir la presidencia de la AMIIF es un honor que conlleva una gran responsabilidad, nuestro compromiso es firme: impulsar la innovación en salud para que se traduzca en diagnósticos más precisos, tratamientos eficaces y una mejor calidad de vida, colocando siempre a la persona en el centro de cada decisión,” manifestó Jorge Luis Caridad.

Al mismo tiempo, la AMIIF busca mantener la colaboración con autoridades, comunidad médica, academia y organizaciones de pacientes, y continuar impulsando políticas públicas orientadas a mejorar el acceso oportuno y equitativo a terapias innovadoras en México.

Caridad subrayó que la AMIIF mantendrá su papel como una voz técnica y propositiva para impulsar un sistema de salud más sólido, transparente y centrado en las personas.

Añadió que la estabilidad que busca la asociación va más allá del ámbito organizacional, pues también implica generar condiciones que garanticen que México siga siendo, a largo plazo, un país atractivo para la investigación y la innovación en salud.

Además del nombramiento del presidente de la AMIIF, se dio a conocer los integrantes de la Mesa Directiva para el periodo 2025–2026.

Karla Alcázar, de Eli Lilly, será la vicepresidente primero; Mónica Palomanes, de Roche México, como vicepresidente segundo; Juan Luis Morell, de Pfizer México, como tesorero; y Nicolás Linares, de Ultragenyx México y Centroamérica, como secretario.

También la integran como consejeros Oswaldo Bernal, de Bristol Myers Squibb; Jennifer Cox, de MSD México; Paulina Escobedo, de LFB México; Miguel Freire, de Novartis México; Rodrigo Olea, de UCB México; Rodrigo Ruiz, de Stendhal Pharma; y Cristian von Schulz-Hausmann, de Merck México.

“Con esta nueva presidencia y equipo directivo, la AMIIF fortalecerá la colaboración con instituciones públicas y privadas mediante un diálogo abierto y constructivo”, aseguró la Asociación.

Cabe mencionar que Jorge Luis Caridad asumirá el cargo en sustitución de Julio Ordaz, quien presidió la AMIIF durante el periodo 2024–2025.

Julio Ordaz dejó la presidencia tras ser nombrado director general de AstraZeneca para Europa Central.