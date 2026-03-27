Amenazas y violencia se identificaron en panel laboral contra Camino Rojo: Departamento de Trabajo de EU

El Departamento del Trabajo del gobierno de Estados Unidos hizo un fuerte señalamiento respecto a la negación de derechos laborales y denuncias de violencia contra los trabajadores, de la mina Camino Rojo en Zacatecas, en donde incluso estuvieron sometidos “a manos de conocidos narcotraficantes”.

En un comunicado de prensa, luego de la conclusión del Panel Laboral, el DOL (por sus siglas en ingles) dijo que la empresa Camino Rojo incurrió en prácticas que vulneraron la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva en sus instalaciones mineras en Zacatecas, de acuerdo con las conclusiones presentadas tras el cierre del Panel Laboral de Respuesta Rápida bajo el T-MEC, en donde se acreditó el uso de amenazas y violencia física para imponer una representación sindical específica sobre la voluntad de los trabajadores.

La resolución técnica detalla que la administración de la mina facilitó la entrada de personas armadas para interrumpir asambleas laborales; entre los hallazgos documentados se encuentra la participación de individuos vinculados a actividades ilícitas que utilizaron armas de fuego para intimidar a los empleados.

Los testimonios y pruebas recabadas señalan que existieron amenazas de muerte directas contra los trabajadores que intentaban organizarse de manera independiente al sindicato promovido por la compañía.

El informe oficial también revela que la coacción trascendió el ámbito del centro de trabajo. Se registraron visitas a domicilios particulares donde personas armadas amagaron a los operarios y a sus familias; el objetivo de estas incursiones fue forzar la afiliación de la plantilla laboral a la estructura sindical de preferencia empresarial, lo cual constituye una violación directa a las disposiciones del capítulo laboral del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

La administración estadounidense interpreta este resultado como un paso en la erradicación de prácticas que distorsionan la competencia económica y perjudican el bienestar social. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo que “el caso de Camino Rojo evidencia que el respeto a la ley laboral es una condición necesaria para el funcionamiento del comercio regional”. El gobierno de ese país sostiene que la violencia en los entornos laborales impide la aplicación de los marcos jurídicos internacionales.

Este fallo marca un precedente histórico en el sistema de resolución de controversias internacionales, ya que se trata del segundo panel que concluye con un dictamen favorable para los argumentos presentados por Estados Unidos dentro del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y es la primera vez que un acuerdo comercial logra dirimir conflictos de esta naturaleza de forma sistemática y vinculante, consolidando el uso de este instrumento para corregir denegaciones de derechos en sectores estratégicos.