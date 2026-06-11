Árbitro somalí rechazado por EU dirigirá la Supercopa de Europa 

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial, fue designado este jueves para oficiar en la Supercopa de la UEFA, anunció el órgano rector del fútbol europeo.

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026", indicó el organismo en un comunicado.

La Supercopa se disputará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, entre el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el ganador de la Liga Europa, el Aston Villa.

"El fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje", declaró el patrón de la institución europea Aleksander Ceferin, citado en el comunicado.

La decisión de nombrar al referí de 34 años "se ha tomado en el margen de un acuerdo recientemente firmado entre la UEFA y la CAF con el fin de animar la cooperación en numerosos ámbitos, incluido el arbitraje", precisa la organización europea.

Las dos confederaciones "están unidas por la voluntad común de desarrollar el fútbol a todos los niveles y de promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no-discriminación", continúa la UEFA.

Omar Artan fue rechazado el sábado a su llegada al aeropuerto internacional de Miami (Florida, Estados Unidos).

Un responsable del Departamento de Estado del país norteamericano declaró el martes a la AFP que el árbitro "es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", lo que "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".

"Es desafortunado lo que le ha pasado pero no lo controlamos todo", se defendió por su parte el patrón de la FIFA Gianni Infantino, durante una rueda de prensa el miércoles en México.

"Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales", añadió.