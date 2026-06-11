Trump nombra a Jay Clayton como próximo jefe de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, anunció el jueves que nombrará al fiscal federal Jay Clayton como próximo director ⁠de Inteligencia Nacional, tras las ⁠críticas de los legisladores por su elección para ocupar el cargo de forma temporal.

"Pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que tiene Jay. Animo al Senado estadounidense a que confirme a Jay lo antes posible", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Clayton es actualmente fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores.

Trump señaló que el director de la agencia federal de vivienda, el leal Bill Pulte, asumiría el cargo de director en funciones el 19 ⁠de junio para sustituir ⁠a Tulsi Gabbard, ⁠quien dimitió con efecto el 30 de junio.

El ⁠nombramiento de Pulte desencadenó un enfrentamiento político que ha hecho descarrilar la renovación de una ley de vigilancia que expira.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó el jueves una prórroga a corto plazo de los poderes ⁠de vigilancia exterior solicitada por Trump.