Asesinan al periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz

Un reportero mexicano especializado en temas policiales fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves, informó el periódico Vanguardia del estado de Veracruz, donde trabajaba.

Luis Ángel López Valdez ya había recibido amenazas por su trabajo periodístico y contaba con medidas de protección de las autoridades locales, informó el diario en sus redes sociales.

"López Valdez fue asesinado durante la madrugada de este jueves en Poza Rica, luego de ser interceptado por hombres armados cuando circulaba" en una avenida, detalló el diario en una nota en su sitio de internet.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), y cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Las amenazas fueron denunciadas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz y las autoridades locales le brindaron protección.

"Exigimos a la CEAPP justicia para el reportero de Vanguardia de Veracruz, para que su muerte no quede impune", redlamó el diario.

Según reportes del medio, ya se encuentra en contacto con la fiscalía y otras autoridades locales para colaborar en las investigaciones del crimen.

Veracruz es considerado particularmente de alto riesgo para los periodistas.

Días atrás, dos sujetos derribaron la puerta de la vivienda de Roxana Guzmán, directora de un medio digital local. El secuestro quedó registrado en un video y hasta ahora se desconoce su paradero.