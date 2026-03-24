Revisión del TMEC: México llega con la tarea hecha del capítulo laboral, pero con retos en puerta

México llegará a la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, con gran parte de su tarea hecha en material laboral, aunque aún hay pendientes y claroscuros, de acuerdo con especialistas.

“México hizo una buena parte de la tarea (...) Creo que podríamos haber llegado incluso en mejores condiciones, pero también actuábamos y se actuó en México con restricciones muy fuertes”, considera Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Sobre las restricciones, Bensusán menciona los recursos materiales y humanos con que México implementó los compromisos adquiridos en el TMEC, ante la política de austeridad iniciada el sexenio pasado, y la pandemia de Covid-19 de 2020 que hizo más lentos los procesos acordados.

Revisión del TMEC 2026: ¿Qué es y qué le espera a México?

El TMEC enfrentará un proceso de revisión este 2026 por parte de los tres países que lo integran, que consiste en hacer un balance de cómo están en el cumplimiento de sus compromisos, identificar qué se podría ajustar y cómo a funcionado.

En material laboral, el TMEC incluye el Capítulo 23 Laboral y el anexo 23-A que está dedicado específicamente a asuntos de democracia sindical y colectiva en México.

Estas disposiciones llevaron a México a realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 para cumplir con sus compromisos del TMEC.

El Capítulo 23 Laboral del TMEC hace referencia a la protección de derechos laborales como la libertad y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, medidas contra la violencia hacia los trabajadores, protección de los trabajadores migrantes.

“México ha hecho una labor y un esfuerzo muy importante para el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales bajo el TMEC. Deberíamos de sentirnos satisfechos”, explica Alfredo Kupfer, socio líder de la práctica de Laboral en Garrigues México.

TMEC: Compromisos que ha cumplido México en materia laboral

Entre las obligaciones que adquirió México y ha estado cumpliendo se encuentran la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una nueva autoridad que surgió con la reforma al sistema de justicia laboral y que sustituyó las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, también destacan la adopción de procesos de democracia sindical, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y reformas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, entre otras, y los aumentos al salario mínimo, de acuerdo con los especialistas.

“Prácticamente fuimos palomeando cada una de esas obligaciones que nos pusieron en el anexo 23 A y se incluyeron en la reforma a la Ley Federal del Trabajo”, recapitula Kupfer.

Al respecto, Bensusán menciona que México cumplió sus compromisos laborales en el TMEC desde la construcción de instituciones y diseño de procesos de democracia y su implementación. Aunque reconoce pendientes y claroscuros a la hora de ejecutar las disposiciones legales y en el funcionamiento diario de las instituciones.

Estados Unidos cuenta con enviados en México para dar seguimiento a la reforma laboral de 2019 y los compromisos adquiridos por el país. “Una cosa es que lo hayamos incluido como parte de nuestra legislación, pero la otra también es ver cómo está funcionando todas esas obligaciones”, explica Kupfer.

Pendientes de México en materia laboral hacia la revisión del TMEC

Sobre los compromisos de México para mejorar las condiciones laborales, el país llegará a la mesa con varios cambios en su legislación; por ejemplo el aumento del periodo vacacional, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la prohibición de la subcontratación, entre otras.

“En términos reales, tenemos verdaderas banderas que mover y mostrar que hemos tenido una política progresista que buena parte de los compromisos se han cumplido”, expone Bensusán.

Entre los pendientes que los socios comerciales de México, sobre todo Estados Unidos, podrían plantear y cuestionar en la revisión del TMEC se encuentra; por ejemplo, la libertad sindical, es decir, que libremente puedan escoger pertenecer a un sindicato, cambiarse a otro o no pertenecer a ninguno, y también el respeto al principio de negociación colectiva para negociar con los empleadores mejores condiciones.

“Parece ser que en estos dos aspectos todavía nos queda trabajo por hacer porque seguimos arrastrando algunos vicios de décadas anteriores. En donde los sindicados no querían representar realmente a los trabajadores (...) y no negociaban muy fuerte. Hoy lo tienen que hacer los sindicatos para mejorar esas condiciones de trabajo”, menciona Kupfer.