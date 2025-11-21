Alianza Estratégica de Actinver Asset Management y J.P. Morgan Asset Management registran un crecimiento de 187% en activos entre 2024 y 2025

El incremento en activos en los fondos DINAMO, JPMRVUS y PROTEGE muestra el crecimiento de la participación de los inversionistas y refleja la confianza y la oportunidad de capitalizar la experiencia de esta alianza estratégica entre ambas entidades.

El compromiso de largo plazo derivado de la alianza estratégica entre Actinver Asset Management y J.P. Morgan Asset Management se ha traducido en el acceso de los clientes actuales y potenciales a la fortaleza local y el conocimiento del mercado de Actinver Asset Management con la visión global y la experiencia de J.P. Morgan Asset Management a través de los fondos DINAMO y JPMRVUS asesorados por J.P. Morgan Asset Management y el fondo PROTEGE administrado por Operadora Actinver y construido con ETFs de J.P. Morgan Asset Management.

En números

Firmada a finales de 2023, la alianza ha mostrado resultados tangibles: de junio de 2024 a septiembre de 2025, los activos de los tres fondos relacionados a esta colaboración, DINAMO, JPMRVUS, y PROTEGE, registraron un crecimiento del 187%, al pasar de $4,608 millones a $13,216 millones de pesos.

Este crecimiento evidencia el interés de los inversionistas y la capacidad de ambas instituciones para capitalizar sinergias que amplían la oferta internacional de inversión en México.

Proyección internacional desde México

Con estos resultados, la alianza reafirma el compromiso con los clientes y de continuar acercando a los inversionistas locales a oportunidades que fortalezcan su patrimonio capitalizando la experiencia internacional.

J.P. Morgan Asset Management es la marca para el negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus afiliadas en todo el mundo.

