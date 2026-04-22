Alertan sobre impacto en competitividad de América del Norte

El gobierno de México advirtió a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) que la imposición de más aranceles a los productos mexicanos impactará a la competitividad de América del Norte.

En una carta enviada a la USTR el pasado 15 de abril, la Secretaría de Economía de México solicitó excluir al país de las investigaciones en curso de la Sección 301 sobre exceso de capacidad estructural.

La Secretaría de Economía negó que México dirija o imponga la expansión de la capacidad productiva en sectores específicos, o que proporcione apoyo financiero para mantener el exceso de capacidad.

“La producción industrial se determina mediante decisiones del sector privado que responden a la demanda del mercado. No hay evidencia de exceso de capacidad persistente, sobreproducción ni acumulación de inventarios en los sectores analizados”, argumentó.

Según la misiva, México y Estados Unidos han desarrollado una relación económica profundamente integrada que apoya la innovación, mejora la competitividad y garantiza cadenas de suministro confiables.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Economía, esta integración beneficia a los consumidores, fabricantes y trabajadores estadounidenses. Por consiguiente, el gobierno mexicano expresó su preocupación por el posible impacto negativo de las restricciones comerciales derivadas de estas investigaciones.

“Dichas medidas perturbarían las cadenas de suministro y socavarían la integración regional sin abordar los desafíos globales subyacentes, afectando en última instancia la competitividad de América del Norte”, dijo.

Además, planteó que las medidas comerciales unilaterales serían incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que favorecen enfoques cooperativos y basados en normas.

La utilización de la capacidad en la manufactura mexicana se ha mantenido históricamente alrededor de 80%, reflejando ajustes impulsados por el mercado.

El gobierno de México argumentó que no interfiere en las decisiones tomadas por el sector privado con respecto a la escala de las instalaciones industriales. Esto es, la capacidad productiva mexicana está determinada por fuerzas impulsadas por el mercado.

La producción mexicana está estructuralmente integrada en las cadenas de valor norteamericanas y se rige principalmente por las condiciones del mercado, que reflejan el alto grado de integración bilateral. Aproximadamente 25% del comercio entre Estados Unidos y México se produce entre partes relacionadas que participan en procesos de producción transfronterizos.

Una parte sustancial del comercio bilateral consiste en bienes intermedios: el 62% de las importaciones de México desde Estados Unidos y el 59% de las importaciones estadounidenses desde México son insumos utilizados en procesos de manufactura posteriores. En suma, la Secretaría de Economía resaltó que las importaciones de los sectores manufactureros mexicanos representan un “ejemplo exitoso” de integración norteamericana.