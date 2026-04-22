Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez llegan al INE

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 334 votos de Morena, PVEM y PT, contra 127 del PAN, PRI y MC, la designación de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para un periodo de nueve años.

“Aprobado el acuerdo por mayoría calificada (de votos)”, declaró Kenia López (PAN), presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, y leyó los nombres de los consejeros que ejercerán el cargo durante el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035, quienes rendirán protesta ante el Consejo General del INE “dentro de las 24 horas siguientes a la elección”.

Último en el uso de la tribuna, el morenista Víctor Lobo anunció que “no le voy a contestar a los conversos porque no vale la pena”, en referencia al panista y exsenador de Morena Germán Martínez Cázares, quien acababa de hablar en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JCP), que preside Ricardo Monreal Ávila.

Afirmó que “siempre ha habido observaciones y críticas” a los procesos de designación de consejeros electorales; “estos mismos señalamientos se dieron en el 2014 cuando en la LXII Legislatura votaron y se determinaron por personajes como Lorenzo Córdova o como Ciro Murayama, personajes que actuaron, que dijeron que actuarían con imparcialidad, que actuarían por el bien de México, que actuaron con principios de derecha y que no faltó mucho tiempo para que dejaran el cargo y mostraran su verdadero rostro, y se desenmascararan como personajes oscuros de la derecha’’.

Ayer, dijo, se puso “fin” a un INE “colonizado”, que “se ciudadaniza”, y que “los agoreros de la desgracia se quedaron nuevamente exhibidos” porque el INE “no solamente mantiene su dimensión, sino se fortalece y sigue avanzando con autonomía, con independencia y con soberanía, porque una democracia fuerte no se construye desde el poder ni con el poder…”

Secuestro

Al fijar la posición del PAN en contra del acuerdo de la JCP, Martínez Cázares dijo que ayer fue “uno de los días más oscuros de la República, pero anuncia un nuevo amanecer democrático en México”.

Su partido, aseguró, “no da cheques en blanco a nadie” y que “los nuevos consejeros no cuentan con legitimidad de origen porque se confeccionaron con filias, fobias, venganzas y premios”.

“No cuenten con nosotros compañeros de la mayoría oficialista, este es un acto democraticida… ( ) ustedes, la Cuarta Transformación, están asesinando hoy al sufragio efectivo.

“Vamos en camino del robo de urnas y para ello el paso previo es el robo del árbitro electoral, vamos en camino que gobierna el dinero sin fiscalización, vamos en camino a que el gobierno, el dinero público de la Secretaría del Bienestar, como lo reclamó Marcelo Ebrard en la precampaña presidencial, o vamos en camino del dinero del narco… quieren un INE como la Corte con funcionarios ignorantes. Quieren más Hugos Aguilar, más Lenias Batres, más Estelas Ríos, que no saben ni dónde están. Más consejeros chicharrón por agachón, genuflexo con el poderoso y riguroso con la oposición.

“Resultará desafiante una elección con el ladrón detrás del juez”.

Por el PRI, Samuel Palma consideró que lo que se hizo fue “secuestrar a una institución y con ello poner un dique a nuestra vida democrática, ya de por sí muy apremiada y muy lesionada a través de distintas decisiones que se han tomado”.

De ahí que anunció el voto del PRI en contra de la designación de los tres nuevos consejeros electorales.

“Estamos en contra del proceso, estamos en contra de la forma y la manera como se llegó a lo que ahora estamos. Muchas gracias, buenas noches”, se despidió desde la tribuna.