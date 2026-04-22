Crece tensión sobre Luisa María Alcalde dentro de Morena

A poco más de un año de su dirigencia, la actual presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha tenido una gestión marcada por una serie de crisis internas, cuestionamientos políticos y tensiones con aliados, que han alimentado versiones sobre una posible salida anticipada del cargo.

La dirigente nacional asumió su cargo el 1 de octubre de 2024, tras ser electa por unanimidad en el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario del partido. Su gestión está prevista hasta octubre de 2027, en un periodo clave marcado por la preparación de las elecciones intermedias.

Al rendir protesta, Alcalde Luján aseguró que no fallaría al movimiento fundado en 2011 y delineó una estrategia de fortalecimiento partidista basada en la organización territorial, la ampliación de la militancia y la consolidación de principios éticos mediante documentos como los “100 postulados de un morenista”.

Crisis internas y desgaste político

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en julio de 2025, cuando la dirigencia nacional tuvo que desmarcarse del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Alcalde Luján sostuvo entonces que el partido no encubriría a nadie, en medio de presiones de la oposición.

A este caso se sumaron críticas por presuntos excesos dentro del movimiento, como los viajes al extranjero de Andrés Manuel López Beltrán, lo que generó tensiones internas respecto al discurso de austeridad que ha caracterizado a Morena.

Tensiones con aliados

Uno de los focos más recientes de presión para la dirigencia ha sido la relación con los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Aunque Alcalde Luján reiteró públicamente que la alianza se mantiene firme rumbo a 2027, en los hechos han surgido señales de fractura. Dirigentes del PVEM han planteado exigencias para encabezar candidaturas clave, como la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que liderazgos locales han advertido la posibilidad de competir por separado.

Hace apenas unos días la dirigente nacional indicó, a través de un video en la cuenta de la red social X, que la forma en que dejaría su puesto en el partido guinda sería únicamente si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le hacía un llamado para integrarse a su equipo de trabajo.

Ante los rumores, donde incluso se señala que un miembro del gabinete federal tomaría el puesto en la dirigencia nacional, el diputado del guinda, Ricardo Monreal, evitó confirmar los rumores sobre una posible salida.

Pese a los rumores, al cierre de esta edición, El Economista pudo conocer de fuentes cercanas al partido negaron una salida de la dirigente nacional.