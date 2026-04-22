Senadores se reúnen con Volker Türk

La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, integrada por los coordinadores de los seis grupos parlamentarios ahí representados, recibió en privado a Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Fue una reunión abierta, un diálogo franco. Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”, informó Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada senatorial de Morena y presidente de la JCP.

Durante el encuentro, Morena y PT defendieron la postura de rechazo del gobierno federal al Informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, mientras que la oposición del PAN, PRI y MC expresó su reconocimiento del documento.

Alejandro Murat (Morena), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, informó que en la reunión expuso de manera categórica que el gobierno mexicano no promueve ni incentiva las desapariciones forzadas, que son distintas de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, informó que se trató de “una muy buena reunión”, por su pluralidad, con el funcionario de la ONU.

“La ventaja es que él también escuchó a la oposición y nosotros tuvimos la oportunidad de decirle que saludamos el informe del comité de la ONU, que reconocemos el buen trabajo de ese informe y que las cifras, que son números duros, aunque los tercos de Morena no lo quieran reconocer, son contundentes”.

Colaboración

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante su encuentro de la víspera con Türk, cuyo resultado calificó de “positivo’’ mediante un diálogo “respetuoso’’, manifestó la posición del gobierno mexicano “de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas’’.

“Ahí le manifestamos la instrucción que tenemos, superior, pero también la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas y, en general, con todos los organismos internacionales, no solo de Naciones Unidas; y de trabajar en coordinación con ellos permanentemente, como lo hemos hecho hasta el momento’’.